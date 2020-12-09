初熟的男子有了自己的家，乳房是他們後代的食物，滋養他們生命的延續；熟成的男人，更會物色各式的乳製品「食物」，大的小的、挺的垂的、硬的軟的，只為純然享受食物的美好滋味。老沐言而總之、總而言之地概括道，那裡是他們的food。No food, they die.

輪女子笑著說，是的，沒有這個，他們會死的。然後，她的love走了。她不知道他去了哪裡，是過了一個山頭，還是兩個山頭，抑或是過了十八道山，可以遠目海水的地方。

老沐嘆了長長一口氣。輪女人的故事也真悲哀。

盪也說過自己的故事，就是掏出一張皺巴巴的灰綠色鈔票，然後說「No」。再指一指電視上的漂亮女人，再「No」一次。這就沒了。

老沐大約明白他說的意思，大約是：沒有鈔票，沒有女人。但是不知道前後兩句話之間的聯繫。是說，因為沒有鈔票，所以沒有女人要嫁他？還是，他的女人，都是花鈔票買來的。因此沒有鈔票的時候，就沒有女人了？還有一個可能，兩句話之間沒有聯繫，只是陳述一個事實，就像她是沒文化的人一樣。盪，沒有鈔票，也沒有女人。

只怕第三種可能最大。盪若有鈔票，是不會找她的；盪若有女人，也不會找她的。他不就是一個盪掉、壞掉的人，才會聽從月娘的安排，把年近六十的老沐娶回家的？那時老沐胸前的food已經乾縮得餵不得男人和男人的後代，也早失了乳製品該有的鮮美滋味。多麼無聊、無趣呀！

相比之下，輪女人的故事雖然悲哀，但卻有趣太多了。有酒、有女人，還有十八層山巒外的水波，波波相連到天邊。（九）