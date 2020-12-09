顏寧儀／圖

「又想家了？」阿英問。

「嗯！等我拿到學位，一定要回去。美國 雖好，沒家鄉親。家人、親戚、朋友的感情，只有家鄉找得到。」

「好羨慕你有家可想。我來久了，失了根，家鄉已成異鄉。」阿英感傷地說。

「你回塔吉克能做什麼呢？美國隨便打個工，都比那邊錢賺得多。隨遇而安，留下來可能更好。」失去故鄉的阿英，覺得現實比感情重要。

「我的興趣是影藝事業，塔吉克的影藝事業是荒漠。社區大學讀完，我要到洛杉磯的好萊塢學電影，回國開創影視事業。」火雞說出他的理想。

年輕就是好，沒有思想限制、沒有現實考量，也沒有條條框框。阿英雖然覺得他的想法有點天馬行空，又不知該說些什麼。

「好像有人說要當導演 ，我可不可以報名當演員？」珍妮絲穿著睡衣，推開玻璃門走出陽台說。

「珍妮絲，時差調那麼快。現在是台灣 凌晨，你就醒啦！」阿英轉向詫異的火雞說：「我來介紹一下，珍妮絲，昨天從台灣來的，來學英文。」

珍妮絲伸出手，火雞遲疑了一下，也伸出手和她握了握。珍妮絲和火雞說英語，她兩人英語都不好，但能溝通。阿英回到房間，留他們倆在陽台說話。

「來美國就不一樣，昨天我和火雞聊天，剛開始還結結巴巴，後來越講越順。英語進步好快。」第二天珍妮絲和阿英說。

「他一個人在這裡，妳和他多聊聊，多講英語，進步快。」

隔幾天，火雞下班哭喪著臉，對在陽台的阿英和珍妮絲說：「麻煩了，老闆要我離她女兒遠一點。我又沒有怎樣，是她女兒老纏著我。」

「他該管他女兒才對吧！管你幹麼！」

「他女兒不理他，他才修理我。」

「你愛上安娜啦？」阿英覺得奇怪。

「沒什麼愛不愛的，她才十七歲。長得倒是挺可愛，個性也開朗。」

「愛就說愛，年齡不是問題，羅密歐和茱麗葉不也才十六、七歲。」

「哈珊說，他們原是巴勒維王朝的貴族，被柯梅尼推翻後流亡美國。他們貴族，嫌我是窮學生，不准我們來往。」

「什麼時代了，還那麼封建，沒想到美國也會有這種事！」阿英說。

「我又沒怎樣，只是和安娜多聊了幾句。」

「你以後少理安娜，要聊天找我。」珍妮絲在旁插嘴，三個人都笑了。

又隔幾天，情況真的慘了。

「我被開除了。我都盡量避著安娜，老闆還說我引誘她。今天結了工資，叫我別來了。」火雞表情沮喪，感覺上他喜歡安娜，一個剛開始的戀情結束了。

「開除，常有的事。老闆對我不滿，我先辭職，不給他機會。你年輕肯幹，找事容易，不怕。」珍妮絲在台灣職場工作多年，經驗老到，有時候和火雞說起話像大姊。

「我在塔吉克結過婚，有個三歲女兒。怎會和個小女孩談戀愛？」

「你結過婚！看起來那麼年輕。」珍妮絲不敢相信。

「我們結婚早，有十五、六歲就結婚的，我算晚的了。」

「老婆呢？在塔吉克？」珍妮絲問。

「離婚了。出國前就離婚了。」

「你不愛她？」

「愛，現在都還愛。她在塔吉克，我要來美國。離婚是她提出的，她說以後相隔數千里相見不易，不如趁早離婚，彼此沒牽絆。」火雞艱難地說出埋藏在他內心許久的祕密。

「她個性果斷！」珍妮絲同情地說。

「妳說的對，她好強又果斷。我們那裡是一夫多妻制，女人大多溫順認命，少有像她這樣的。我就是喜歡她這點，可是理想和現實之間，總要做出一個選擇。」火雞臉上表情複雜，像悔恨又像埋怨。

火雞還是每天黃昏，忘我地看日落，看夕陽西沉，遙遠的天邊有他太多牽掛和難捨。（三）