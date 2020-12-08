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全球第一位！英國90歲老嫗接種輝瑞新冠疫苗

加州日增確診2萬例 每10人檢測就有1人染疫

中原女人（一七）

張幸

高中畢業後，丫丫直接工作了。因為喜歡運動鞋和時尚衣裝，在這方面頗有見識，電腦技術也掌握得好，工作起來得心應手。

她問丫丫想不想上大學。孩子說，現在還沒覺得對哪個專業特別感興趣，與其按部就班上大學，不如以後有了明確方向再說。

反正孩子現在這份工作幹得挺開心，收入也不錯，就隨她去了。不隨她去怎麼樣，自己當年也不聽老媽的話嘛。

對這個大女兒，她一直心懷愧疚。爺爺、奶奶給從小帶到大，沒讓她操過什麼心。五年前接過來以後，丫丫適應得快，沒多久語言就跟上了，可比她當年強太多。最難得丫丫在這個家跟她沒什麼隔閡，和妹妹親，和小帥也有話說。她聽老輩人說過，有的孩子是報恩的、有的孩子是討債的。她深信，丫丫這孩子就是報恩來的，一定是她前世積下什麼德。

小帥拿著一雙運動鞋翻來覆去地看，愛不釋手。價格上了百，打了折也要八、九十，他捨不得。她知道丫丫做為員工，能以更優惠的價格購買，立馬讓丫丫幫他買下來──「回家我給你錢。」

她又幫小帥挑了一身運動裝，他愛穿寬鬆、經折騰的衣服。妞妞選了個髮帶，她讓丫丫一併買了回家算帳。

至於她自己，啥也沒買，平時撿他們不愛穿的衣服，都穿不過來。

在丫丫這頭，她護著小帥；在小帥那頭，她就要護著丫丫了。

丫丫什麼都好，聰明又漂亮，性格開朗大方，只是有點懶──小時候被爺爺、奶奶慣的。基本不做家務，吃完飯，碗一推就回房間了。

有時候小帥洗著碗，會不滿地嘀嘀咕咕。她急了，甩給小帥一句：「你要洗就洗，你不洗，放在那兒我洗！」

小帥不吭聲了。

家裡的事，哪有那麼多理可講，簡單粗暴最有效。（一七）

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