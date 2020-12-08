「令人羨慕啊！」

「別人看來可能是這樣，但是我覺得窒息。」

「那你出來透透氣嘛！」

「今天不就出來了嗎？可是過兩天，精神就會再次緊繃起來。」詹姆士停了一下，接著說：「我不知道問題出在哪裡，怎麼辦？」

「說不定就沒有問題？」

「我這麼不自在，肯定有問題。」

「你是不是不習慣沒問題啊？ 」

「也許吧！單身的時候想結婚，結婚了想分開。上班的時候想休息，休息的時候覺得太清閒。」

「哦！你是不喜歡現狀。」

「有道理。那怎麼解決呢？我又不能強迫自己喜歡現狀。」

「不喜歡就不喜歡囉！」我玩著啤酒瓶，把它轉來轉去，看著標籤一會兒對著我、一會兒對著詹姆士。

「你倒好，好像什麼事都煩不了你。」

「好像。」我冷笑了幾聲。

「你有什麼煩的嗎？」詹姆士問。

「目前沒有。」

「那也很好。我要是能有一天不覺得心煩，就不錯了。」

「一天？我們不能活在一天裡啊！只能活在現在。現在不煩就好。」

「但是明顯我很煩。」

「我在煩你嗎？」

「沒有啊！」

「那是你在煩你自己。」

「有可能。可是怎麼能不煩呢？」

「和心煩做朋友，如何？」

「比較難。」

「那就煩著。」

詹姆士沉默了一會兒，把他的那份啤酒一口氣喝光，然後提議散會。

「好吧！老兄保重。」我留下沒喝完的啤酒，詹姆士把我的那份也拿去喝了才離桌。

我告別了詹姆士，去赴了自己的約會。我沒告訴詹姆士，為了見他，我把自己的約會延後了三小時。我約的人表示理解，並沒有透露絲毫的不愉快，也沒有要求改期或不見。（一一）