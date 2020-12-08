遇（一一）
「令人羨慕啊！」
「別人看來可能是這樣，但是我覺得窒息。」
「那你出來透透氣嘛！」
「今天不就出來了嗎？可是過兩天，精神就會再次緊繃起來。」詹姆士停了一下，接著說：「我不知道問題出在哪裡，怎麼辦？」
「說不定就沒有問題？」
「我這麼不自在，肯定有問題。」
「你是不是不習慣沒問題啊？ 」
「也許吧！單身的時候想結婚，結婚了想分開。上班的時候想休息，休息的時候覺得太清閒。」
「哦！你是不喜歡現狀。」
「有道理。那怎麼解決呢？我又不能強迫自己喜歡現狀。」
「不喜歡就不喜歡囉！」我玩著啤酒瓶，把它轉來轉去，看著標籤一會兒對著我、一會兒對著詹姆士。
「你倒好，好像什麼事都煩不了你。」
「好像。」我冷笑了幾聲。
「你有什麼煩的嗎？」詹姆士問。
「目前沒有。」
「那也很好。我要是能有一天不覺得心煩，就不錯了。」
「一天？我們不能活在一天裡啊！只能活在現在。現在不煩就好。」
「但是明顯我很煩。」
「我在煩你嗎？」
「沒有啊！」
「那是你在煩你自己。」
「有可能。可是怎麼能不煩呢？」
「和心煩做朋友，如何？」
「比較難。」
「那就煩著。」
詹姆士沉默了一會兒，把他的那份啤酒一口氣喝光，然後提議散會。
「好吧！老兄保重。」我留下沒喝完的啤酒，詹姆士把我的那份也拿去喝了才離桌。
我告別了詹姆士，去赴了自己的約會。我沒告訴詹姆士，為了見他，我把自己的約會延後了三小時。我約的人表示理解，並沒有透露絲毫的不愉快，也沒有要求改期或不見。（一一）
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