那個男人把自己灌成這樣，然後就走了。其實他除了喝酒，什麼都好。可是，這一樣的不好，把全部的好都帶走了。

有了上回的教訓，輪女人這回輕輕點觸按鈕，輪椅緩緩前滑，快要融化的輪胎抵著老沐的大腿停了下來。老沐睜開眼睛的時候，看到輪女人低垂的眼睛裡泛著淚光。

輪女人聽懂了她的故事，而且都快哭了。她記得無籽西瓜的故事說完，弟媳笑了出來呀！還露出了整排的糯米牙。難不成她本色的故事比文化人的無籽西瓜故事，更好聽嗎？

老沐突然覺得，死去的第一個husband也沒有把全部的好都帶走。他活著的時候，總是那樣「干粑獃」：笑的時候，如果妳剛好面對著他，可以看到喉嚨上方懸膽形的垂肉；吃拉麵的時候，吸塵器般呼嘯著，一瓣小蔥花也休想從麵湯上逃走。其實她也可以這樣的，只要「干粑獃」的把動作做足，除了手之外，還可以配上腳和身體，頭腦在晃盪的空檔，也可以一起來幫忙。輪女人聽懂了，其他人也會聽懂的，她以後和這個世界就沒有語言障礙了。

真的。輪女人不但懂了，還進入到她的語言體系中，也掏心掏肺似地比劃起來。她說，她的第一個love，也喜歡「咕嚕咕嚕」把酒往嘴裡倒。然後，喜歡這裡！她用力把胸部往前挺，雙手窩成杯狀，懸空扣在兩個乳房的正前方。

老沐用力地點頭。為了表達她同意得不能更多，老沐勉力做出世上最難的動作，得把頭像拉牛似的，往縱向拉。哪個男人不喜歡這個！對男人來說，乳房是食物。幼年的時候，母親的乳房滋養了他們的身體。（八）