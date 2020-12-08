顏寧儀／圖

「妳不知道，我帶的錢本來就不多，現在已所剩無幾。打工有收入能活下去，還不一定被抓。不打工，明天吃飯都成問題。顧不了那麼多了。」阿英說打工是非法，火雞急著解釋。

「我當年帶夠了學費、生活費，才來美國 的。你錢不帶夠，還敢來。」

「我們那裡窮，小學老師月薪才一百多美元 。我考托福、申請學校、買機票，是筆大數目。為了幫我實現理想，帶來的錢都是叔叔、伯伯親戚們，一百、兩百湊出來的。」

阿英想起當年帶來的一萬美元，也是拼湊起來的，對火雞多一分同情。

「附近有個開中東餐館的是伊朗 人，我明天帶你去看看。」阿英真心想幫這個看來誠懇老實的年輕人。

「哈珊老闆，好久不見！」第二天到餐廳，阿英向老闆親切地打招呼。

「什麼事，一大早就來了？」哈珊，瘦長的個、皺紋的臉，穿著一件穆斯林白色長袍，鼻樑上架著一副老花眼鏡，在櫃檯後整理資料，抬頭看了看阿英，也用銳利目光掃過火雞。

「給你介紹一位朋友。塔吉克斯坦來的，才來一星期！」阿英常來這裡買東西，和哈珊熟。

「哈珊，你好！」火雞用生澀的英文向他問候。

「小夥子，叫我哈珊紳士！」哈珊盯著火雞看了看，嚴肅地說。

「哈珊紳士，我是火雞，向您問候！」火雞愣了一下，省悟過來，謙恭地重說了一次。

談了幾句之後，他們倆聊上了，哇啦哇啦地用阿英聽不懂的語言，越說越起勁。

「等等，先別聊天，讓我說。火雞想打工，問你這裡有沒有工作機會！」阿英插嘴。

「有個人剛辭職，正要找人。如果可以，他明天早上九點來上工。一天先做四個小時。」哈珊拿下眼鏡向阿英說。

沒想到這麼順利，回家路上，火雞和阿英一路有說有笑。

「你和哈珊說的哪一國話？我一句都聽不懂。」阿英問。

「古波斯語，他知道我是塔吉克來的，就用古波斯語來考我。塔吉克和伊朗同源，都是波斯人的後裔，都說古波斯語。」在美國能遇到說共同語言的人不容易，怪不得他們兩人說得高興。

「伊朗人，中國說的波斯人，最精明，不好應付。先別高興得太早，做下去再說。」阿英提醒他。

「明天上班我帶你去。下班時間充裕，你自己摸回來吧！」火雞沒車，阿英好人做到底，再幫他一次。

第二天下午下班，英語還不太靈光的火雞自己搭公車回來，年輕人適應環境能力強。

「第一天打工還好吧？」

「不輕鬆，老闆拿了一大落餐館傳單，要我出去發。跑了四小時才發完，至少跑了十公里。」火雞說

「累死了。我先休息一下，晚上還要上課。」開始賺錢，他心穩了。

隔了幾天，火雞下班一進門就跟阿英說：「今天好高興。老闆的女兒下課來店，知道我是塔吉克來的，拉著我問長問短，小女孩真活潑。」

「哦，看到個女孩就高興啦！」

「安娜說餐廳生意比以前好很多，是我發傳單的效果。她說前一個發傳單的傢伙，發不到一半就溜了。剩的傳單都丟到垃圾箱，快下班才回來。有沒有發傳單，生意都一樣，所以被炒掉。」

火雞接著說：「老闆要我發完傳單回店幫忙，多上兩小時班。」

「你說安娜長、安娜短的，誰是安娜？」阿英問。

「老闆的女兒！上高三。喜歡說話，嘰嘰喳喳地講個不停。以前偶爾來幫忙，我去了後天天來。」火雞說。

「你拿的那盒是什麼？」阿英看見火雞手上提著個盒子。

「送妳的起士蛋糕。妳那麼幫我，發了工資，意思一下！」火雞帶著大男孩的靦腆笑容說。看他年輕，還懂些人情世故。

周末火雞休息，做完穆斯林晚課，像往常一樣，靠在六樓陽台的欄杆上，眺望殘霞映紅的西方天空。（二）