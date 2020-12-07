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中原女人（一六）

張幸

「是我，哈尼。」她抽抽噎噎，好不容易擠出一句。

她做了最壞打算，丈夫沒了、身分沒了、錢沒了，被當成黑民遣送回國。就算這樣，她也得活下去。但是，聽到小帥的聲音，一下被戳中痛點，她還是不捨得，捨不得啊！

「你要好好吃飯啊！……我會想辦法救你出來的。」小帥緊張焦慮，話也說不溜了，「我們以後……會有好日子的。我們以後……還要生寶寶呢！」

救得出去、救不出去再說，有他這兩句話就夠了。她沒有看走眼，他不是那養不熟的白眼狼。

在這陌生的國度，身陷囹圄，還有這樣一個人急著想救她出去。這一片天底下，她是有一個親人的。

家裡把錢匯來時，為了以後申請身分考慮，她開了兩個人聯名的帳戶，但是銀行卡的密碼她沒有告訴小帥。絕食的這兩天她想好了，只要他還管她，就把密碼告訴他。以後這錢怎麼用、怎麼花，都隨他了。

「你記得我們結婚前，我媽媽給我們寄來的東西吧！很大、很大的東西，很多、很多……」她怕有人監聽電話，拐彎抹角地暗示他。

「你是說，那個……」

「是的，就是那個。我們去取的時候，你還說你從來沒見過那麼多的喲……」她又要他明白，又要阻止他說出來，「我們把它放在倉庫了，倉庫有個鍵盤鎖，密碼是你的生日，四位數的你的生日……你記得吧？」

哪有什麼倉庫，倉庫就是銀行。他「嗯嗯啊啊」的，不知道懂沒懂她的意思。

「你去把它取出來，該怎麼用，就怎麼用，聽見了沒有？」看守進來敲一下門，提醒時間到了。她趕緊又提醒一句：「我媽媽寄來的，別忘了。」

她媽媽只給她寄過一樣東西。

6

她帶著妞妞和小帥，去參觀丫丫的工作地。丫丫在一家體育用品店做銷售，表現良好，最近升為小頭目。（一六）

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