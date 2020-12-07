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遇（一○）

孫愷愉

天堂和地獄是彼此看不見的吧！不過它們可以出現在同一個婚姻裡，因為它們不被時空左右。

我身為旁觀者，好奇地穿梭在詹姆士和梅蘭妮的世界裡， 就跟他們兩個結的是不同的婚似的。不過每個人看到的世界本來就不一樣，都是不同的觀點。沒有了觀點，天下也就太平了。

以前一大幫人，包括詹姆士和梅蘭妮在內，一起聚餐的時候，總是人多嘴雜意見多，嘰嘰喳喳吵個不停。我經常沒聽懂大家在說什麼，頭就暈了。現在我每次只見一個人，至少沒有那麼多個頻道一起充斥我耳朵的感覺，舒服多了。

有一天，詹姆士約我下班後去喝兩杯。我一收到邀請，就覺得有些不妙，因為他結婚以後，向來都是心情不好才約我。

我見到詹姆士，忍著沒提梅蘭妮。

「我有很多牢騷要發！」詹姆士已經點好兩瓶啤酒和一盤小菜等著我。

「說吧！我洗耳恭聽。」我已經習慣了這樣的開場。

「婚姻真是個囚牢，我有點受不了了。」

「你們才結婚三個月呢！」

「很長的三個月。」

「跟梅蘭妮在一起不好嗎？」

「每周在一起幾個小時很好，天天在一起就不好了。」

「有什麼具體的矛盾嗎？」

「沒有。就是沒有，才覺得煩。」

「聽起來是美滿幸福的家庭生活，只是你不安分。」

「我也不知道為什麼自己這麼焦躁，而且老婆對我的焦躁，一點意見都沒有。」

「太溫柔體貼了。」

「溫柔體貼得讓我懷疑她不在乎我。」

「是嗎？」

「她每天都按時回家，經常做飯，做得很好吃，而且房子打掃得很乾淨。」

「太完美了。」

「完美得讓我覺得難以承受。」（一○）

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