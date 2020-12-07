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小鎮車站（七）

藍曉鹿

她的日籍前夫清醒時，是一個正常的兩倍體瓜，喝完酒之後，就膨脹成了四倍體瓜，所以平均下來是一個三倍體西瓜。這個三倍體可以給她授粉，卻不能讓她懷孕。就這樣的，後來她也成了一粒無籽西瓜。

弟弟那樣的文化人，總有點本事：什麼事到了他那兒，就變得有趣極了。但在這個大太陽快把輪胎曬化變柏油的中午，要把無籽西瓜的來歷演給輪女人看，單單兩倍體、三倍體、四倍體這幾個字，就叫難度陡增了兩倍、三倍、四倍。不然，不說高科技的部分，只把原本的故事本色地說出來，好打發了火車進站前的時光？

於是老沐說道：「我的第一個husband是日本人。住在東京。就是這樣的。」老沐不斷比出鞠躬的動作，又比跪在地上聊天的動作。然後她看到一輛速霸陸從月台後面的馬路上經過，她迅速指著車子。

輪女人點了頭：「Tokyo。」

老沐連連點頭。第一個husband是東京人。見人都要鞠躬，老沐把身體彎成九十度。但是一喝了酒，就不一樣了。老沐握著一個不存在的酒瓶，往嘴裡倒，然後把身體盡量往後折。她覺得腰再下一點，九十度都快有了。一把老骨頭，先是前折再是後折，一個趔趄，眼看著就要掉下月台去。

輪女人想要接住她，慌忙中按電動按鈕的力氣過大了一點，撞上老沐的身體，連忙按下停止鍵，輪椅險險止在緊貼著月台黃線的地方。老沐跌坐在輪女人身上。

輪女人拍了拍老沐的身側。「Okay. Okay.」

老沐起身繼續說道：「第一個husband不okay的。他把自己喝掛了。」她躺在被太陽曬得暖暖的月台上，閉上眼睛。（七）

東京 日本

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