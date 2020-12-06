她怒了。對著看守鐵面無私、毫不通融的面具臉，她的倔強勁上來了，哪怕我犯了死罪，也得讓我見家人一面吧！

「你們要是不讓我見我丈夫，從現在起，我就不吃飯、不喝水。」

看守沒理她。

第二天，看守見她果然開始絕食、絕水，把她換到一個單間，按時送三頓飯來。天花板上有個攝像頭監視著她，看她到底吃沒吃飯，也怕她自殺。

不吃飯還好，不喝水卻真讓她受不了。她開始頭暈眼花人發虛，站不起來，只能躺著，胃裡像有火在燒。

第三天，她就是想起也起不來了，一直躺在床上。

來了一位穿白大褂的女醫官，給她做簡單的檢查。

「還是吃點東西吧！」醫官不像看守那樣冷酷無情，量著血壓 ，好心勸她，「身體壞了，怎麼再見你的丈夫呢？」

「如果他們不讓我打電話，我不會吃飯的。」她其實也不知道自己能堅持多久，只覺得不讓見家人沒天理，死也要爭一口氣。

醫官走後，看守又來了。

「起來，現在把你轉移到另一個地方去。」看守唔哩唔嚕說了一個地名，她沒聽清，也無所謂。只要不送她去飛機場 ，哪裡都一樣。

到新地方，進了小房間，屁股還沒坐熱，有看守來叫她：「出來吧！帶你去打電話。」

她又驚又喜，馬上有了精神。

進了一個空蕩蕩的房間，裡面只有一張桌子和幾把椅子，桌上有一台電話機。看守示意她拿起電話機，就帶門出去了。

「喂，你好！」她聽見電話裡小帥的一聲「哈囉」，眼淚「唰」地流了下來，哽咽著不能說話。

「喂喂！是你嗎？你在嗎？」那頭小帥急切地問著。（一五）