我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山周日實施新居家令 禁戶外用餐 重擊華埠餐飲業

我確診 暫停我60天會員…否則去健身房「對每人咳嗽」

中原女人（一五）

張幸

她怒了。對著看守鐵面無私、毫不通融的面具臉，她的倔強勁上來了，哪怕我犯了死罪，也得讓我見家人一面吧！

「你們要是不讓我見我丈夫，從現在起，我就不吃飯、不喝水。」

看守沒理她。

第二天，看守見她果然開始絕食、絕水，把她換到一個單間，按時送三頓飯來。天花板上有個攝像頭監視著她，看她到底吃沒吃飯，也怕她自殺。

不吃飯還好，不喝水卻真讓她受不了。她開始頭暈眼花人發虛，站不起來，只能躺著，胃裡像有火在燒。

第三天，她就是想起也起不來了，一直躺在床上。

來了一位穿白大褂的女醫官，給她做簡單的檢查。

「還是吃點東西吧！」醫官不像看守那樣冷酷無情，量著血壓，好心勸她，「身體壞了，怎麼再見你的丈夫呢？」

「如果他們不讓我打電話，我不會吃飯的。」她其實也不知道自己能堅持多久，只覺得不讓見家人沒天理，死也要爭一口氣。

醫官走後，看守又來了。

「起來，現在把你轉移到另一個地方去。」看守唔哩唔嚕說了一個地名，她沒聽清，也無所謂。只要不送她去飛機場，哪裡都一樣。

到新地方，進了小房間，屁股還沒坐熱，有看守來叫她：「出來吧！帶你去打電話。」

她又驚又喜，馬上有了精神。

進了一個空蕩蕩的房間，裡面只有一張桌子和幾把椅子，桌上有一台電話機。看守示意她拿起電話機，就帶門出去了。

「喂，你好！」她聽見電話裡小帥的一聲「哈囉」，眼淚「唰」地流了下來，哽咽著不能說話。

「喂喂！是你嗎？你在嗎？」那頭小帥急切地問著。（一五）

血壓 機場

上一則

油畫「紅底黃菊」 中國市場拍出常玉今年最高價

下一則

我的優缺點

延伸閱讀

中華公所籲華埠增攝像頭 義工加入巡邏

中華公所籲華埠增攝像頭 義工加入巡邏
遇（四）

遇（四）
中原女人（一○）

中原女人（一○）
中原女人（九）

中原女人（九）

熱門新聞

五香牛肉麵

2020-11-28 02:00
張曉剛「血緣—大家庭2號」，以9803萬,000港元成交，一舉刷新藝術家拍賣紀錄。(圖:佳士得提供)

佳士得香港秋拍締「天價紀錄」亞洲市場大爆發

2020-12-04 19:43
拍前低估價1億2000萬港元的常玉「八尾金魚」，以約1.7億港元成交。(圖:香港佳士得提供)

身價直追裸女畫！常玉「八尾金魚」拍出1.7億港幣天價

2020-12-02 19:56

看破不說破

2020-11-29 02:01

美國夢的背後

2020-11-30 02:00

養兒伴老

2020-12-02 02:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天
「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡
為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機
「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

鄰居深夜狂叫床20分鐘不停 網紅直呼：喪屍加AV女優

鄰居深夜狂叫床20分鐘不停 網紅直呼：喪屍加AV女優