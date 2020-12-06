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小鎮車站（六）

藍曉鹿

她指了指前面往相反方向延伸出去的鐵軌。怕女人不明白，她又把手臂平行放在胸前，問輪女子是要選哪一條。輪女人點了點她的左手臂，又點了點右手邊，比OK。

老沐開心得笑出聲來。是嘛，她就知道！從輪輻閃著銀光出現在她面前，她就知道的。誰在乎搭哪一條，左右都是要離開嘛。

這一笑讓老沐生出了許多興致，又比出好些動作。她想問女人要去哪裡？是要過眼面前的一個山頭，還是兩個？還是要越過這十八層的山巒，遠到可以看見海的地方？老沐一手搭在眉上，比遠目的動作，另一手比水波一波接一波。

輪女人跟著比了遠目，加上水波一波接一波的動作。

什麼？原來輪女人也和她一樣的，不但要離開，還要離得遠遠的，到被十八層山屏隔著的外頭，可以看得到海的地方去。老沐上前去抱了一下輪女人，站到和輪椅平行，面對鐵軌的地方，兩個女人不約而同地左手比遠目、右手比水波一波又一波。輪女人笑得肚子上的肉都抖起來了，一波又一波的。

老沐想到，雖然她和華人區的「瘋女人」們說過自己的經歷，但是從來沒和外國人說過哩。即便是盪，也是當初收留她，並安排了她第二段婚姻的洋媒婆說的，應該說美籍華人女子月娘說給盪聽的。那一定要說呀！就像賣西瓜總要說一下它們的產地、它們的甜度吧！然後非交代一句不可的就是，她還是個無籽西瓜。

照她的年紀該是子孫成群的，她怎麼從正常瓜變成無籽瓜了呢！月娘的洋腔洋調，老沐自是不懂。但是若照北京弟弟對弟媳介紹姊姊時說的，那就是她原本是一個正常的兩倍體西瓜。（六）

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