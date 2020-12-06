徐至宏／圖

端看距離那些對立之物有多遠，她既渴望，又排斥，對男人、對正常。感情上她是小孩，也是大人，是受害者，也是活該受罪者。

這些問題關乎過生活，是日常性的，跟活下去不太一樣。

按照媽媽說的做，她可以活下去，可不太能過生活。一旦深入意想自己同男性交往的樣子，例如帶回家吃飯等等……就好像宣告自己是有性的能力的。

就好像那是不用教的事，年紀到了自然會懂。

想到家裡人欣慰、沾沾自喜道「她懂了」的模樣。不須言明、豁然貫通的承襲式喜悅，惡寒的惡心就又湧了上來。不，她不懂。

她不是不能與男人做愛，只是無論她做什麼，最終都將是家族壯大的養分。是種里程碑，是以婚姻為手段的目的。

男人們說：妳比我想的還要保守，然後將她拋棄。

她沒有感到痛徹心扉的哀愁，不過又這麼來到的那一天晚上，她會放滿一整個浴缸高溫 的水，湮沒剎那皮膚泛紅，隔著透明的水氣抖動盪漾。

把整個人都埋沒進去，耳朵溺水般接連冒出氣泡，嗶嗶啵啵的騷癢。那裡很敏感，她想，我怎麼會保守呢？

熱水湧進來了，說不準跟進入的感覺一樣。她到時候一定也不會有什麼感覺，只是被撐開，燙熟一般大張著嘴叫。下巴牽動耳內關節錯位的發麻感。

蛤蜊們一個接著一個打開了。

媽媽憂心地望著她，不時從鍋底被掀攪起來，象徵年齡的紋路無動於衷。可她不能多問什麼，如同哥哥的事從某一時候就不再提了。然而她仍真切憂心她日漸的孤僻，好比當初恐懼她會意識到進而無能承受的那些。

她那樣不行啊！媽媽想。脫軌的人生要用相應的正確來導正。她要的是愛，慈悲卻能戰勝一切的力量。

親身體會過一次，她就能懂得，並輕易跨越目前為止所有的困難。

帶著溫柔的執拗，媽媽替她找了一個相親對象。

她沒拒絕，渴求蠢蠢欲動，像對一往無知的總結。

兩人相約在訂下的火鍋店。

她感嘆火鍋的神奇，那樣廣大的涵蓋性，一覽無遺對方的全部。檢視最細枝末節，從飲食偏好推論人格特質，對盤就說合拍，不對盤就說互補。食、性、愛。

他們各據有一小鍋，說不上生分或親暱。他傾身詢問：

「呃，你有要吃什麼嗎？」有些言不及義的笨拙，讓她自己和店員點了餐，才比畫著手上的菜單。護貝面在燈光下流動著白亮的光，她想起浴室的燈泡。

「喔，我還沒問你點了什麼。」

「我吃素，呃，如果你想知道的話。我有點不想別人驚訝。」

她恍神了下，各種意象漸漸抽離，媽媽大概喜歡這種人吧！

「不會，倒是我在你面前吃肉可以嗎？」

「呃，沒有，不批判、不批判。」

他無意識抓了抓頭：「吃是很重要的對吧？」

對，光是一個男人剝除了食肉慾，就令她如此安心。

「怎麼會想吃素呢？」

「應該說我原本就沒有很喜歡吃肉，對……」

話題行進間餐點上來了，火鍋準備速度快，在將料統統下鍋前，雙方還得以不用講話。肉裝在底下鋪著冰的盤子裡，她發現另一白塑膠菜盤上放了兩顆蛤蜊，沒有人能幫忙吃。

那一直都在，只是有時她能不去看。共犯，交付他人的不知情。

他問：「呃，我沒有讓你不自在吧？」

她搖了搖頭，找不太到話解釋：

「我稍微能懂的，畢竟那是活生生的動物對吧！想到就有點──」

「對。」他說：「感覺不太道德。」

「你說不批判……」她一時被刺中了，話到中途卻轉而問：

「為什麼不會去批判？」

「我不是那意思啦。呃，怎麼說，就只是選擇做不做而已。」

「說不道德也沒關係。」她向他闡明。猶豫了一下：

「像我，我就接受不了別人吃蛤蜊。你知道蛤蜊是活著丟下去煮的嗎？我覺得那很惡心。我以前不知道，所以現在有陰影。」

「哦……我是想啦，去做會讓人痛苦的事和不去做會減少人痛苦的事是兩回事。」

他話忽然多了起來：

「重要的是，知道以後決定要做與不做吧！這就是對痛苦的想像啊。傷害的事還是會有人去做……啊，會減少傷害的事有些人只是不去做而已，就只是這樣。」

彼此安靜下來，她將蛤蜊放上肉盤，他看著，喃喃：

「我不太會說話，不是要讓你有罪惡感，我說的有些人就是指有些人。」

「我知道。」她回答。

這時盤子裡的蛤蜊，或許因為溫度太冷，倏地動了起來。

他倆靜謐地望著，蛤蜊從殼邊探出了白軟的肉，吐舌似地一點一點前行。（下）