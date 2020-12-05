只有他母親全程黑臉，一副痛不欲生的表情，官方程序一完成就拂袖而去。

她一點都不在意。你生了他，他別無選擇，但我是他自己選擇的。

婚禮前她跟國內的家人說，把她的積蓄換上十萬美元匯過來，她要買房子、置家具，準備正兒八經開始過日子。

她以為從此以後，就是童話裡說的幸福生活，豈料自己埋下的炸彈終於被歲月帶到引爆的那一刻。

結婚剛一個月，突然一天，一大群警察 帶著警犬敲開了她家的門。其中跟警察來的翻譯向她宣布：根據舉報，現在以移民欺詐罪和偷稅漏稅罪逮捕你。

她矇了，她黑了幾年都沒事，現在結了婚，終於有機會可以獲得合法身分，卻來抓她了？

另一個沒穿制服的人上來嘰哩咕嚕說了一通，翻譯說：「這是移民局的官員，你如果有異議，把簽證拿出來，讓他們看看。」

她拿不出來，簽證早過期了，她確實是黑民。

舉報人十有八九是她的房客，後來她在監獄裡想，不會有別人。她是三棟房的二房東，有八、九個房客，難保狀況跟她差不多、混得不如她的人不眼紅。早不舉報、、晚不舉報，剛結婚就舉報。她嫁了個白人小丈夫，肯定是導火索。

她進了看守所，被告知，之後會把她送到州裡的難民營，等待遣返 。

她垂頭喪氣，心亂如麻，一會兒覺得已經跟公民結了婚，應該對她網開一面，一會兒又覺得不中用，說不定真要把她遣返回國。

關在看守所兩三天，她看關在一起的其他在押人員可以打電話，也向看守要求打電話，幾次三番都被拒絕了。

「你的情況跟她們不一樣。你是非法移民 ，按規定，非法移民不能跟外界聯繫。」（一四）