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遇（八）

孫愷愉

莉莉充滿怒火，氣沖沖地走到珍妮坐的地方，猛拍桌子大喊：「你竟敢這樣對我！算我看錯人了！」

「她怎麼了？」把珍妮喊過去的人問。

「不知道。」珍妮說。

珍妮覺得自己無法給莉莉她想要的東西，也找不到自己想要的內心安寧。她們仍然在同一個班上，每天仍然見面，但是幾乎不再說話。過了一陣子，莉莉有時還會故意從後面戳珍妮一下，然後嘻皮笑臉地說：「幹麼那麼嚴肅！」但是珍妮總覺得尷尬。珍妮不知道莉莉有沒有放下之前的事，但她自己肯定沒有放下。

珍妮在播音室，想起這段遺忘已久的童年往事。她意識到莉莉給她的那些禮物，只是象徵而已。它們代表著被關注、被傾聽的渴望，這種願望和珍妮想要的恰恰相反。她不想被注意、不想說話。她想獨處，卻被揪了出來。這使她感到害怕。珍妮不知道如何才能擋住體內的情緒，但是她認為她至少可以嘗試不讓它們被挑起。

年幼的珍妮不知道，想被注意和想避免被注意是同一回事。那是一種與周圍環境脫節的感覺，並且想要逃離或者保持這種狀態。後來，珍妮終於意識到她害怕聽到任何人的傾訴，因為她覺得痛苦是世界的內容，所有的傾訴都免不了關於痛苦。然而，一個人無法通過避免痛苦來擺脫痛苦，因為恐懼本身就是痛苦。

珍妮小時候從沒想過，有一天會在電台工作，對著麥克風說話，宣布自己的名字，並與那麼多人交談。但是她覺得麥克風其實是一種掩護，麥克風後面的自己只是一個角色，並不代表她自己，就像演戲一樣。她反而感到自由，感到她想保護的自己被忽略掉了。（八）

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