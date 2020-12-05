她走到月台後方，有一排水龍頭的槽子邊上。擰開龍頭之後，流出來的水熱呼呼的。她窩起手，很快溫水就把淺淺的掌心裝到八分滿，但是頭卻在這時不聽使喚地晃了起來。裝到第四掌的時候，才終於潤到了喉嚨，她有一股說不上來的暢快。

這時，她聽見咕嚕咕嚕的聲音。回頭一看，有一輛輪椅從月台那頭搖過來了。黑色輪胎油滋滋的，好像快要化成一灘柏油似的，但裡頭金屬輪輻卻愈熱愈堅強的，閃著銀光。映得輪椅上坐著的一個白女人，也燦然若有光彩。

老沐愣了一下。總覺得別人歧視 我們，我們也不要歧視別人嘛！這不才說人家嬌貴的，就有當地女人，在這樣炎炎的中午，用手把自己推來了月台上。莫非也同她一樣，打定了要離開的主意？且不管什麼原因。

可是到底是什麼原因呢？老沐不禁細細打量起輪女人來。聽說，他們當地的女人是不煮飯的，老沐的意思是說，她們也不用煮菜。超市買回來的沙拉，甚至洗都不用洗，就可以往嘴裡送，然後刨一點起司搭配。不用準備滿漢全席，也想離開？

老沐的頭又開始搖晃起來。輪女人的臉也跟著搖晃。可是，不對，因為此刻老沐一眼看出去，滿世界都在晃盪，她得等一下，等到她不晃的時候。

果然，她不晃的時候，輪女人也不晃了。這個就讓老沐更想不明白了，又不用準備滿漢全席，頭又不會沒事就晃得發昏，為什麼還想離開？假如這兩樣少一樣，她都會繼續在十八層地獄，喔，不是，是十八層山巒的低坳處，繼續待下去。

不行，老沐得上前問問去。（五）