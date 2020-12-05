徐至宏／圖

所以到底到了什麼程度？她仍不明白，大人好像不是來教她什麼的，而是要由她身上推定什麼似的。他們這麼反問：所以到底到了什麼程度？

講到相對具體的核心，問題就變得簡單多了。有沒有怎樣怎樣，是就點頭、不是就搖頭。不知道的話，她就什麼也不做。

食和性是被動的行為，她不是出於什麼緣由，僅是沒有意識性地阻止自己食用蛤蜊。除此之外，她想不到行為的動機。

或許那是種獵奇，為迎合嗜血的感官打造的肉慾環境。薄薄一層塑膠套，擋不住對緊閉禁忌的殼強烈的好奇。她想起櫃裡的色情漫畫，荒淫荒唐的劇情，水蒸氣般扭曲。被此阻隔，思考所在之處痛苦，其餘的地方卻不會。從沒了解過的東西讓原則和邏輯無從建立，想向制度上訴，卻不得於某些事物的不足。

好比傷害的嚴重性和判決的獲利。

「那你想怎樣呢？」媽媽平靜地問。

「妹妹啊！發生了已經發生了……再去懲罰哥哥，你就會高興嗎？」

她沒點頭，也沒搖頭，只是張開嘴，嘆了口氣。媽媽是非常認真地在問她。

不能說不知者無罪，可一旦要人為自己的無知負責，就連她都──

我想怎樣呢？當時沒怎麼問她想不想要。不，就算問了，對指標性的衡量也沒有幫助。

整件事退讓後的結果是：那年過年，媽媽沒讓兩人坐在一起。

分裂、聚攏而又複製的圓桌，她想那樣一個家族算什麼呢？

許多個別的湊齊，才能形成一整體，熱水的地獄。耳內的騷動開始摩擦，那些笑語背後顯現和未顯現的臉──姑姑、大表姊，和那個最小的、早年喪母的表弟。

她試著安靜叫他們的名字，或多或少吞沒的洪流。

鍋邊溢出了氣泡，好似做為特效的乾冰。蛤蜊冰涼的殼相撞，沒有聲音也沒有掙扎，唯格外美麗的紋路在火光中翻飛。而後煙火的星爆炸，炮竹大響，她耳裡的嗶啵聲終於被蓋過。開啟了新的結束。

還活著的不停地被打開，直視自己的身體萎縮脫落，他們都知道，但不能去看。

她趁大家仰望天空時，細數自身的罪惡，赤腳踩上火燙邊緣，跳著詭譎而冶豔的舞蹈，撈起的竟是幼稚園畢業時，在舞台上穿戴的粉紅金蔥的蛤蜊裝。肉體包覆進紗網和波浪，赤條條像宴客喜酒的女郎。媽媽會摀著眼、要他們別看的那種……

她也將成為相似的東西。

即便如此，若她問誰：「我是不是被用壞了？」那誰肯定也只會回答：

「你很正常。」

這很正常。

如果人要吃蛤蜊，或許就得說出這樣的話。

就像她得將性看得無比健康，倘若將那視為一種羞辱，那她就是緊貼著羞辱過活了。進食般唇齒張閉，兩腿的肉貼合，奮力的擠身。那樣拚命的，想要自己關上再也打不開，變成一顆壞掉的蛤蜊。

超脫不了也沒關係，她懷抱傷口像懷抱罪惡感，是身體沒辦法割捨的一部分。

可媽媽告訴她要放下，說懲罰的相對是原諒。

那灌輸：女人的性就是這樣的，包容寬宥。要是她今天是男生，就得挺身反抗，不做會被質疑。所謂共犯意味著，她也不是真的那麼不了解，與己相背的那一邊。

他們是肉體的共犯，哥哥拜託她，她就拉開床頭櫃尋找漫畫。封膜望眼欲穿，阻隔判斷的水霧在浴室升起，慾望全丟進火鍋。

「好惡心。」她又說了一次。

「早該騙你說那是死的。」有誰這麼回答。

媽媽想抹煞掉的，都是那些她看過人們背負著活下去，不露端倪過著生活的。

她也要擁有片段的創傷記憶，噤聲且隱隱作痛的靈魂。但偶爾，可以解離似推出圓的邊緣。

那瞬間她不再是人，而是貝類。

生物中痛覺麻木之最，石頭般支配慾物化，自主權的侵奪，做為客體存在的本身。

為了超越那密閉式的創口，她不得不蜷縮在裡面，以重生的柔軟姿態，重新適應那薄硬、鐵了心腸的子宮。在熱水中不斷地脫皮、翻滾，此後的每個人都是她，也都不是她。

自然是有傳承性的，否則就是非正常。

在她身上的時間感略為喪失，看來像小孩時已成為大人了，該成為大人時，卻還是個孩子，只因她日夜想著不懂的事。人們先把淫靡和汙穢連結在一起，後來又切割它們，那分界是什麼？他們否定慾望、肯定愛。拚命地把她身上發生的事轉化為感性而合理的。

說愛蛤蜊，意指要吃了它。

性和愛綁在一起是必須，不能獨立存在與作用。這才是運行的規律，她割捨不掉的那些昭示了她應該找個人愛，儘管不是以足夠穩定的狀態。（中）