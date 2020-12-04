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中原女人（一三）

張幸

自己想想都覺得可笑，不就是薑嘛，去超市買一塊得了。花這麼多精神、力氣種薑，還不如睡一覺。

種完薑，她趕快洗菜、切菜，下午去參加同鄉會的中秋聚餐，每個人要帶自家的菜。妞妞和小帥都去，她特意做了一個超大份的炒菜，另買了一大包薯片和一箱飲料。

小帥是土生土長的小老外，從小到大沒離開本城，倒是吃了不少中國飯菜。平時她家來來往往都是中國人，小帥跟大家相安無事。一屋子中國人在他家做飯、吃飯，一片嘰哩呱啦的中國話，他也能充耳不聞，該吃吃、該喝喝，自得其樂。

總有一兩個人願意跟他說說英文，那語法和發音都古怪的蹩腳英文他能充分理解，這些年早被她薰陶出來了。他在汽修店工作時，一有中國客人來，老闆就叫他：「你的客戶上門了。」

聚餐會上，妞妞自己跟小朋友玩，她跟老鄉聊天聊得熱鬧。小帥端著紙盤東轉轉、西轉轉，揀了一堆大肉，一個人躲到角落靜靜享受去了。她跟老鄉一起唱起家鄉的民歌，看著小帥大快朵頤，忍不住笑。小帥跟她目光對接，對她豎豎拇指。

她笑的是，這個小老外，跟中國結下的是什麼樣的緣分啊？

他們很快結了婚。婚禮那天，小帥請了不少親朋好友。她本來想低調註冊，免除婚禮。但小帥執意要一場婚禮，說他一輩子只結一次婚，怎麼能沒有婚禮。

那時她仍年輕，還算清麗可人，穿上白色的婚紗，跟小帥站在一起，最多像個姐姐。

中國人都把她的婚姻當成笑話，也有推心置腹提醒她別吃虧的。要說西方人有禮貌也好、虛偽也好，反正來的親友說了許多漂亮話祝福。（一三）

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