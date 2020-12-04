她本來就有很多疑問，關於學校、關於家庭、關於社會，我們應該如何生活、如何相處。現在又多了許多關於莉莉的疑問，或者說更多關於其他的疑問被莉莉帶出來了。珍妮覺得她一邊長大，疑問也一邊堆積，卻遲遲沒有答案出現。

那個更像是展覽會的「喬遷派對」之後，莉莉開始嘗試接近珍妮。她時不時送珍妮各種禮物，鉛筆、橡皮擦和一些小東西，大部分都是舶來品。有一天，她給了珍妮一個花稍的雙層筆盒，有很多個格子和蓋子，還有抽屜，甚至附帶削鉛筆刀。

珍妮總覺得這些禮物不是白送的，她必須以某種方式償還，因此感到巨大壓力。她確實退還了一份禮物，把莉莉氣了一天。社交好難，在學校社交更難。本來就不喜歡學校的珍妮，越來越不喜歡學校。

有一天午飯時間，莉莉來到珍妮對面坐著，突然開始闡述關於她父親的事情。這令珍妮感到惶恐不安。珍妮不想知道關於任何人的任何事情，不想知道那些八卦 是否屬實，更不想聽到更多訊息。她沒有想到，莉莉也許只是想表達，她並不需要做出任何判斷。

從莉莉開始闡述那一刻起，珍妮就一直冒冷汗。她不知道該說些什麼，所以什麼也沒說。她不知道自己為什麼如此緊張，只想逃走。珍妮遇到窘境的時候，就期待著下一秒鐘的時間來解救她。她覺得不知道該怎麼辦的時候，就什麼也不做，等情況自己改變。

這時，有人從教室的另一端喊：「珍妮，過來一下！」

「好的！」珍妮馬上朝那個人走去，心不在焉地開始了另一個對話。（七）