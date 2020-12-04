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小鎮車站（四）

藍曉鹿

對了，不要小看了炸醬，這還是一個高科技含量的東西。因為這個炸呀就是炒的意思，炒可不是一個簡單的事。首先要有冶煉技術，男人煉得出金屬炒鍋來，女人才在這種鍋裡炒得出菜來……嘰哩呱嚕、吧啦吧啦。

說她沒文化，老沐倒不是很生氣，這不就是陳述了一個事實嘛。不是十來歲還沒學會搖頭的時候，就去別人家裡幫傭，補貼弟弟學費了嘛。炒菜的那會兒，老沐還不是女人，還是一個小女娃，要在腳下墊一個小的方木凳子，才搆得著「高科技含量」的炒鍋。

叫她生氣的是，這種時候，弟怎麼依然可以這麼有文化哪！一個炸醬麵，就可以做出天底下一等一的文章來！她倒寧願弟是個沒文化的，不上工的時候，就著二鍋頭啃五香兔子頭。接起電話，粗著嗓子，吼道：「啥？要離啊？沒地方去，就回來唄！」

就算回去就著二鍋頭啃五香兔子頭打發日子，老沐也是願意的，總比窩在十八層山屏的下頭，腿折了的時候，連包泡麵也找不到好吧！但是老弟卻把她回北京的念頭也打消了。掛上電話的時候，老沐覺得滿生氣！漢生氣！

不過，真心想要離開的話，是誰也擋不了的。這不就來了車站嘛！車站的喇叭再次響了起來。

老沐回頭望了望，車站小月台上依然一個人影都沒有。她想一定是這大太陽把大家都逼回去了。他們這裡的人，白泡泡、幼咪咪的，嬌貴得很，連對面小山坡上的那些杏仁樹，都要比他們強壯！枝頭被剪得一樣的齊，大太陽底下，葉子和她打過玻尿酸的臉一樣，皺都不皺一下的。（四）

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