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金山灣區再現疫情裁員潮 總數超過2000人

遇（六）

孫愷愉

莉莉很敏感，她發現大家都因為她狐臭，盡量離她遠一點，珍妮卻沒有表現出任何不悅。她笑一笑，珍妮也就笑一笑。莉莉在測試珍妮，珍妮只是怕莉莉察覺到她的不喜，故作輕鬆友好。

有一天，莉莉邀請了包括珍妮在內的幾個同學，到她和母親剛搬入的郊區豪宅聚會。大家都覺得那個豪宅對於兩個人來說非常大，顯得空蕩蕩的。莉莉的母親看到這麼多孩子來，似乎很開心。但是在聚會之前，班上就有關於莉莉家的各種傳聞，使得整個聚會烏雲密布，大家似真似假的陽光笑容，也無法完全驅散滿屋子的沉悶。

傳聞說，莉莉的父親開補習班賺了很多錢，但是他和另一個女人在一起，另外買了豪宅給莉莉和她母親做為補償。另外有傳聞說，莉莉的父親捲入了某個經濟醜聞，甚至在報紙上都有大篇幅報導。

珍妮在學校從不參與八卦，但是聽到的一些信息，很難完全從腦海中揮去，總有悄悄沉澱在記憶中的碎片。帶著這些碎片去莉莉家有點沉重，珍妮很想早點回家。但是她覺得聚會是社交、是工作，不工作完不能回家。小孩子的社交並不比大人的單純，只是關注的項目不同而已。

莉莉家有很多高檔家具、精緻的玩具、誘人的點心，但最引人注目的是史坦威三角鋼琴。試彈這個三角鋼琴，也是參觀別墅的節目之一。

莉莉指揮所有的客人排成一排，每個人在鍵盤上按幾下、彈幾個音，體驗一下史坦威鋼琴的觸感和音質。珍妮覺得這個做法很荒謬，但是為了合群，也照做了。

珍妮帶著滿腦子疑問回家，覺得很疲倦。（六）

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