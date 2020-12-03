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偷自行車的人（全文完）

陸蔚青

小林不敢相信的是，吉娜與小濤的對話居然充滿溫情、活潑、有趣，是她在小濤身上從未見過的。小林很快聯繫到吉娜，請吉娜勸說小濤見濤哥一面。

他們決定在公園裡見面，雙方認為這是一個中間地帶。在那裡，誰都可以改變主意，如果談得不好，可以轉身離開。

現在小濤在超市打工，他不想再回學校上學。他認為自己這樣的生活很好，他能養活自己，也不用受父母指責。

在看到小濤那一刻，濤哥幾乎不相信自己的眼睛，他心情複雜。從外表看，小濤沒什麼改變，還是那樣的衣著和表情。

濤哥向前走了幾步，想離兒子更近。但他一向前走，小濤就向後退，始終與他保持距離。

濤哥說：跟我回家吧！他的嗓子是沙啞的。

小濤搖搖頭，小濤說：我不跟你走。我已經長大了，我能養活自己。

我不再要求你上學了。濤哥說，聲音有些哽咽。

小濤望著他，不說話，然後轉過身，向公園的另一角走去。濤哥跟著走了幾步，小濤就加快了腳步。濤哥停下來，站在那裡，望著小濤在他的視野中消失。他望著兒子的背影，由清晰變得模糊，他想這孩子從此有了自己的生活，那生活是他永難抵達的。父子一場，他們就此分手。人生一直向前，充滿悲傷和無奈。

與此同時，濤哥的內心也有一種讓他驚訝的釋然。這個被藍眼睛丹尼爾診斷的弱智孩子，居然可以養活自己，濤哥緊繃的神經突然鬆懈下來。每個人都有自己的生活和命運。現在他的工作，就是向小林解釋，為什麼帶不回小濤。誰也不能帶他回來。就像時間一樣，時間一直向前，不回頭。（全文完）

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