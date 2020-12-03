王幼嘉／圖

這番了悟一切的心思寫在臉上，大概就是萬念俱灰的樣子吧！盪看了，不禁也有些難過起來。他伸出軟熱的手握住她的頭，讓它不要再左右搖晃、不要左右顧盼，眼光定好在他的臉上，他說：「Wait.」

後來她聽見廚房裡一陣啪哩啪啦的爆炸聲。然後有一瓶什麼醬料，好像很想不開似的，用玻璃大頭重擊廚房中島。盪就端來了一盤炸培根生菜沙拉站在她面前。老沐愣了一下，都說飢餓是最美味的食物，但她卻依然猶豫了一下。

後來，轉念想一想，其實也差不了多少的，不過培根是爺爺、生菜是寶寶，還有奶白色帶著炸洋蔥末的洋芋片沾醬，也可算得是白人版的炸醬了。這樣想完，老沐就伸手接了盤子。

彼時她已經餓得筋疲力盡了，腸胃如同細長的小蛇，在肚子裡頭蜷成一團。這一大盤沙拉下去，好像小蛇吞了一頭大象到身體裡。她從來沒有這樣難受過。然後很自然的，她把大象肢解了，一會兒一截細長的象牙、一會兒一小片扁平的大象耳朵，直到最後，把大象巨大的屁股也吐了出來。腸胃又縮回去變成細細的小蛇，她才又舒服起來。

雖然那時腿上依然綁著石膏哩，躺在床上的老沐就橫下一條心：好歹都得離開這裡，到十八層山巒的外頭去，去一個可以買得到泡麵的地方。

回醫院除石膏的那天，看得出來，盪特別開心。老沐也是開心的，不是除去了腳上的「鐐銬」嗎？這是一個重返自由身的快樂呀！於是她比著手勢對盪說：搬家？移動？

盪：Where?

以前結婚那會，你帶我去過的，有很多瘋女人的地方。

「聖蓋博 ？」盪用他肥嘟嘟的手背靠了靠她的額頭：「Ｙ？」

老沐抬起腿，做出折斷的樣子。然後，比呼嚕呼嚕吃麵的聲音。

盪的頭晃得比她的頭更凶。先劃了一個像他肚子一樣大的圓，再把兩隻手的食指和拇指彎成圈，重疊成一個圈。老沐想了下，是說，我們這裡的大房子賣了，那裡只買得起一個鳥窩的意思？

盪點頭。「餿……」盪比起沐一開始比畫的移動。「No.」

老沐還想說點什麼，但是比手畫腳地進行到這裡，已經讓她覺得疲累極了。而且回到家之後，即便疲累極了，她依然要準備兩個人的晚餐，不，是兩個國的晚餐。

等到頭髮金貴的洋頭腦再次埋到大盤沙拉裡的時候，老沐在心裡說：你想done在這裡，就自個去done唄，我老沐一個人也是要走的。怎麼樣都得走！

才收拾好碗盤，她就抖著手，打開微信 ，朝著弟的大頭照猛力按下去。弟的京腔帶著老油條的油耗味，現在該是那邊的中午吧！弟可能正躺在沙發上小歇，一邊把抖音視頻切到微信通話，一邊抖著他的腿吧！管他站著、坐著，還是躺著，管他聲音有沒有油耗味，現在不用晃著僵直的身體比瘋女人，也不用翹起依然不靈活的腳比折了的腿，再比下去，只怕又要折回去了，便覺得帶著油耗味的聲音也是好聽的，簡直都可算是靡麗之音。

哪知這邊才說了一句，那頭的「老油條」好像重新丟進油鍋似的，霹哩啪啦炸了鍋。

「什麼？離開他？妳現在這個樣子離開他？」

「我現在什麼樣子？」

「現實一點，好吧？現在離開盪，妳要住哪裡、怎麼生活？」

住哪裡？北京 房子大半的錢不是姊出的？然而，即便現在天然地會搖著頭了，這話老沐還是說不出口。

「怎麼生活？隨便可以找個人家，我可以幫忙做美式炸培根沙拉，還可以做老北京炸醬麵。我天天都做的，做得好極了。我們家的小餐桌呀，豐盛得好像滿漢全席。」

「一個沙拉、一個炸醬麵，就滿漢全席了？姊是洋葷開多了，沒吃過滿漢全席吧！也太誇張了。」

「哪裡誇張？沙拉是滿的，如果洋鬼子算得新滿人；炸醬麵是漢的，我們自己的。」

「哇哈哈哈！我還不知道，我媳婦每天正餐前弄的幾個小菜，都要比『滿漢全席』豐盛得多哩。好，不說這個。說一句直白的，別生氣，姊什麼都好，就是沒文化。那個炸醬麵其實是滿人帶來京城的……」

到這裡老油條已經回鍋炸好了，靡麗之音已然字正腔圓得好像一粒粒的石頭，什麼東北天冷，一到冬天天寒地凍，全靠醬料做輔菜。這些滿人入京之後，也把他們的大黃醬帶來京城，再從皇宮傳到民間。（三）