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H-1B工作簽證「高薪優先」遭法官駁回

參加華人慶生聚會 舊金山市長疑違防疫令惹爭議

中原女人（一一）

張幸

他比她的女兒大七、八歲，她把他當成弟弟，當成侄子、外甥，兩人互相照顧，挺好。

一日，她看見他車上有一張三、四百塊錢的罰單，拖了很久沒付。她不聲不響拿去給付了。他沒說什麼，但之後再向朋友介紹，就改口說她是他的「女朋友」。不知他有心還是無意，也可能順嘴一說，把friend說成girl friend，她卻怦然心動了。

她的一位男性朋友來，她還說他是她的friend，他很不高興。她當時沒反應過來，事後才有點醒悟。莫非，他真的要讓他們的關係往男女朋友那條路上走？

他高中畢業時，請她參加他的畢業典禮。她高高興興地去了，還準備了一個紅包給他。

平時他總是T恤衫、大短褲、人字拖鞋，邋裡邋遢、隨隨便便。這一天他穿上西裝、繫上領帶，像突然長大了幾歲，變成另一個人，變成一個男人了。

她有點難受了，想到有一天他會離她而去，跟另一個女人結婚，她有點百爪撓心的難受。

下一次他再來，還是跟她有說有笑，一起買菜做飯、吃飯洗碗。她忍不住說：「以後，你不能再來我這裡吃飯了。」

他吃了一驚：「為什麼？」

「我的簽證要到期了，我得回國了。」她盯著他，一字一句地說。

「簽證到期？」他好像從來不知道，她一個外國人來這裡，是需要簽證的，半晌才說：「不能再續一個簽證嗎？」

他真那麼天真無邪、人事不知？他真以為做男女朋友，日子就可以天長地久過下去？她沒好氣地說：「再續什麼簽證？又沒有人要跟我結婚，幫我留下來。」

算是戳破了窗戶紙，他一下沉默了。

她本來也只是試探一下，他還是個不到二十歲的孩子，能對她承擔什麼責任？（一一）

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