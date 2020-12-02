珍妮自己呢？她是如何成為聽眾的？她曾經想傾吐嗎？她喜歡的一個人曾經對她說：「你有很多話要說嗎？」

儘管珍妮通常被當作一個安靜的人，但她其實有很多話，只是沒說而已。她曾經給情人、朋友、老師寫過篇篇長信，也寫了很多年的日記。

聽人傾吐不容易，珍妮覺得她並沒有學會如何聽人傾吐，包括自己。有一天，珍妮聽一個女孩講完她父親外遇的事情後，突然憶起童年往事。聽人說話往往比自己說話還難，珍妮一直認為自己不是個好聽眾，卻不斷有人找她傾吐。她長大後會在電台做一個知心大姐的節目，童年的自己完全想不到。她覺得甚至在離開電台之後，她也還沒有學會傾聽。她發現學習傾聽是一種不間斷的過程，不是會就會了，不必再關注的事情。

珍妮上小學的時候，班上有一個女孩叫莉莉，每天都用髮圈把稍微鬈曲、留到肩膀的頭髮用髮圈固定起來。莉莉鋼琴彈得很好，尤其喜歡一些情感激烈的樂曲。全班同學都知道她會彈琴，因為她參加當地的鋼琴比賽得過獎。據說每當外國大師到台灣 來教學，她母親就帶著她從高雄坐飛機到台北去上課。

莉莉在班上並沒有太多朋友，因為她脾氣古怪，又有狐臭。天氣一熱流了汗，隔著幾張桌，都能聞到她身上的味道。雖然有時候會聽到她和同學吵架，但是大部分時間，大家還是和和氣氣、禮貌往來。珍妮和莉莉在教室裡的座位離得比較遠，可是升降旗、做早操排隊的時候，由於經常更換排列，偶爾會站在一起。

珍妮和莉莉平時不說話，也就在排隊的時候打個招呼而已。（五）