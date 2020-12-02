王幼嘉／圖

她也記不得究竟是哪個說的，大概就是說，在床上的時候，只要把自尊同衣服一起丟到旁邊去，男人想要什麼，就給他什麼；想怎麼樣要，就怎麼樣給。只要這點功夫做到了，剩下的日子就省心了。妳要什麼金啊銀的，男人不給妳啊？就算要江山，他們也是願意的，假如他們掏得出來的話。

這話一說，也就十年了。男人前幾年開始戴著氧氣罩睡覺。他還要什麼、怎樣要，都只剩下了餐桌上的。是從那時起，他開始堅持每餐必須美國 食物，堅持得好像一個癡心的戀人，非卿不「取」。

老沐起初還不知道，想說，別的中華食物不說，至少老北京 炸醬麵偶爾一次，盪還是可以接受的。直到那天，她像過去一樣，又端上老北京炸醬麵時，盪卻皺起了眉。

他用金屬叉子挑了一個小蝦米，哼哼著「baby」。老沐知道他的意思，連蝦米北鼻，你們華人也吃。還不只這樣，他隨即又挑起了堅強豆腐，老沐總用美國超市裡的特別堅強豆腐炸一炸，當作豆乾用，哼哼著「grandpa」。老沐自然也懂得他的意思，連豆腐爺爺，這麼老的豆腐爺爺，你們也吃得。

到這裡，盪還沒done完哩。他繼續用叉子攪著把北鼻和爺爺混在一起的豆瓣醬。這個老沐也懂，即便是沒有種族歧視 的白人，但對食物中的黑色，絕對是十分歧視的。對他們來說，什麼黑醬油、黑豆瓣醬、黑芝麻糊，都跟黑乎乎的皮蛋一樣恐怖。彷彿吃下之後的下一秒，就會在他們的肚子裡孵出一個黑色的小魔鬼出來。

此後，他們的餐桌就變成這樣了：桌子的那頭，是美式炸培根加生菜沙拉的白人保留地；桌子的這頭，是老北京炸醬麵的華人飛地。和平共處，各不相擾。若不是幾個月前，老沐的頭出了一點問題，這張有保留地、有飛地的餐桌，是可以平平穩穩直到地老天荒的。

幾個月前，老沐的頭開始不由自主晃蕩。剛開始也不覺得怎麼受影響，她甚至還有點小竊喜，不是從小沐一路混到老沐，最少做的一樣事就是搖頭吧！弟弟的腰子病是富貴病，得好生養著，家裡不夠開支的，妳去打點零工？弟弟雖然身子弱，卻一路念到了清華，若出了國，大概更是站到金字塔尖尖上了。妳去東京打工，聽說那裡薪水天文數字一樣的高？

不管願意還是不願意，沐總也是先點了頭再說。那天對著鏡子，看著自己的頭一直搖、一直搖，老沐幾乎都快要笑出來了。這下好了，管他什麼的，不管是回到北京的弟弟打電話來，說侄孫要進貴族私校，每月和之前侄子上自費大學開支幾乎一樣，還是盪說這餐不吃了，他要把這局賭完，下一餐吃兩份培根生菜沙拉，她都可以先晃蕩一下腦袋。多威武啊！

她沒想到，對點了一輩子頭的人來說，突然搖起頭來，身體其他地方卻還不知道如何協調哩。後來，她就常常跌倒，最後一次把小腿骨折到了。盪送她去醫院打了石膏。回來在床上躺了十來天，她真是躺到連厭世的心都有了。

原因說出來沒人信的，那就是她太想念炸醬麵的味道了。實在想得狠了，以致她覺得，不然，有碗炸醬口味的泡麵冒充一下也是好的。盪去了一趟超市，回來告訴她，沒有。沒有泡麵的。

怎麼會呢？沒有蝦米寶寶、沒有豆乾爺爺，只有一團在實驗室裡調配出來的要黑不黑、要黃不黃、要紅不紅的醬料包，還有炸過之後，一泡水就軟不拉嘰，沒咬勁、沒嚼勁，且也不絲般潤滑的麵體，連這樣簡陋的一小碗中式麥當勞也沒有？這到底是什麼鬼地方啊？

在那個下午，老沐開始研究起窗外的群山來。她好奇那一層又一層的山脈，到底是有多少層？一個、兩個、三個，一點也沒有誇張，不多不少剛好十八層。然後她瞬間明白了許多事，就像別人說弟弟的，書讀到某個程度的時候，就會讀通了，明白了天下所有的道理。

數到十八層山脈的瞬間，也是老沐醍醐灌頂之時，許多的道理一下子都想通了。比方說，為什麼總要說十八層地獄哪？因為十八層下來，那真是到達了一個深不見底的層次了。還有啊，愚公那個蠢貨為什麼總要移山哪，還不就是因為山是一個巨大無比的阻攔嘛！（二）