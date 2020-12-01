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台秋冬防疫專案12月起跑 入境新規一次看

中原女人（一○）

張幸

小帥十三歲父母離異，他跟著父親過，在學校還能有口正常飯吃，在家經常饑一頓、飽一頓。吃的最多的是超市食品，牛奶泡玉米片是早餐、開個罐頭是晚餐，能吃披薩就算改善伙食。

於是，他來時她便多做兩個菜。正是長身體的時候，愛吃肉，她專門買些牛排、羊排，盡他吃夠。他也算有良心，看見她家有什麼要幹的活，會主動幫她幹了。

有一次她開車跟人有剮蹭，本來不是多大的事，但要打電話報告保險公司。她一著急，英文更差了，想起這孩子，趕緊給他打電話。打了幾遍沒人接，她想著指望不上了，只能打其他人電話，但還是給他發了個信息。

沒想到，他沒回電話、沒回信息，卻開著車直接趕過來。一看到他，她就不怕了。

這孩子年齡雖小，但是靠得住。她越發喜歡他了。

有一天，小帥跟著她去超市買菜，指著袋裝大米問：「那個東西好吃嗎？」

「那是大米呀！你沒吃過嗎？」她驚訝了，有人連大米都沒吃過？

「我爸爸和我繼母每天都吃那個。」他可憐巴巴地問，「我們能買一點嘗嘗嗎？」

她心裡一陣揪痛，拎起一袋十五磅的大米放在購物車裡：「買這袋，咱想吃多少吃多少。」

回家做飯時，他告訴她，他的繼母是菲律賓人，比他爸爸小三十歲，只比他大幾歲。

「管她哪國人、管她多少歲，怎麼能自己吃飯，不給你吃飯？」她還憤憤不平。

他倒不以為然：「我已經長大了，可以自己弄飯吃。」

他們倆就這樣稀裡糊塗地來往著，見到外人就說是朋友。出國幾年，沒人照顧她，她也沒照顧過別人。（一○）

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