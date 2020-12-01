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偷自行車的人（一三）

陸蔚青

然後，他不知道自己做了什麼，小濤的臉上滲出血來。到一切都安靜下來，小林和雅迪娜都哭了。後來他們決定按照計畫走，這時候他們已經筋疲力盡，好像結束了一場戰爭。

他們吃了一鍋麵條，然後上路。那時已經黃昏，夏日的黃昏很美，綠樹成蔭，晚霞在天空中瀰漫，由褚紅到金粉再到灰燼，像一個喜怒無常的畫家，從興奮到百無聊賴地畫一幅水彩畫。

他們從家中魚貫而出，先把喬伊斯和雅迪娜安排好。車上擠滿了東西，沒有任何縫隙。在同一棟房子裡住了十年，搬家是一件艱苦的事。他們下定決心，奔向余曉東的方向，金錢的方向，他們堅信自己的未來比現在的更好。

移民是什麼？濤哥認為就是把生命從出生的地方連根拔起來，插到另一片土地上。這之後即使再到哪裡，都無所謂。即使一次、兩次、三次，只要不是家鄉，都不重要了。

小濤沒有跟他們一起走，他留在這裡，把最後的事情處理完。然後他會直飛到溫哥華，與他們會合。

機票已經買好，濤哥對小濤說，到時他會到機場接他回家。

6

濤哥短租了一個空房間，那裡什麼也沒有。但他知道什麼都會有，三十八號地下室裡什麼都有。他著實搬走了很多東西，有的是他家的、有的不知道是誰的。今天他需要一輛自行車，他就去拿一輛。地下室裡有好幾輛自行車。

濤哥把自行車從地下室推出來，並沒有想到古樓在後院遛貓。古樓一眼就看到濤哥推的是自己的自行車。他一把揪住了濤哥。

你為什麼偷我的自行車？古樓說。

我沒有──濤哥有些不知所措。濤哥不知道這個自行車是誰的。我只是需要一個自行車，去找我兒子。（一三）

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