王幼嘉／圖

藍曉鹿

小鎮車站的喇叭嘰哩呱啦響著，雖然那些洋文老沐一句也聽不懂，但是她猜想，無非也不過是說，什麼車要進站、什麼車要離站吧！哪個車站不是廣播這些哩！老沐搖了搖頭。大概來得太早了，月台四周竟一個人都沒有。月台對面不遠處的小山坡上有一片杏仁樹，一律被剪得矮矮的，茵茵綠色十分招人喜歡。

杏仁樹林過來是一片碎石子地，再來就是鐵軌了。說起來攏共也就兩條，一條往左、一條往右，還真夠簡陋的。老沐的頭又搖了起來。哎，畢竟只是個小鎮車站，哪能和東京 比啊！中央大廳有一面超大螢幕，出去、進來的班機繞在東京四周，好像輪輻一樣地舒展到全球各地去。站在大螢幕的前面，真有一種站在世界中心的錯覺。哪像站在小鎮車站的鐵軌旁，全世界都和妳錯身而過似的。

哎？不對哩！老沐想起來，東京大螢幕的那兒是機場，不是火車站，自然比不得。真是老糊塗了。

不過，就車站來說，有一條往左、有一條往右的，也是足夠了。反正不管搭上哪一條線，左右都會離開小鎮子。這種四周被山團團圍住的地方，別說一年到頭見不到一個東方面孔了，連超市裡賣的菜也都長得很美國 的臉。是來美國之後，才重新認識的。況且，就算認識了，也和他們這裡的人一樣，除了招呼一聲「morning」之外，沒任何交集。

好的是，現在這些都不重要了。不是左右都要離開了嘛？話說，小車站雖然只有兩條鐵軌，但是來來往往的車次說不定挺頻繁的！不然，怎麼會一下廣播，一下又廣播哩！

想到這一層，老沐轉而開心起來。她覺得自己還真傻，之前老是想著不會開車，怎麼就沒想到來車站呢！其實也不是她真的不會，而是看不懂英文路標，這一上了高速，卻不曉得從哪個出口下去。想著自己尚在猶豫的時候，後面的車不時左左右右從旁邊飛過去，單單用想的，這一幕就叫人快要嚇尿了，然後就把離家的念頭，完完全全晃到腦子外頭去。大概是這樣，所以就忘了還有火車這種東西吧！

一陣風吹過來，純棉娃娃衫的下襬蓬得老高。老沐不禁低頭打量了自己，因為要出門，她早上特意選了這件亮色的上衣，米白底、亮黃小碎花，襯著她鏡子裡一個褶子也沒有的臉孔，不是自誇，真不像七十歲的老奶奶。

老沐伸手彈了彈臉頰，她的玻尿酸還是在日本的時候打的。老美再怎麼好，玻尿酸卻怎樣也做不過亞洲人。這張臉搭著被風吹得蓬蓬的娃娃衫，老沐覺得自己好像一個純棉的布娃娃。當然了，自己的傻才是不像六十歲的。

瞧瞧，這個傻白癡，天天只會待在這一小片山坳裡。那片種著杏仁樹的山坡外圍，依然是山群，山群外頭還有顏色更淺的山。一層高過一層的，隨便數一數，也都有十八層了。這種地方待不得的，多一天也不行。老沐極力晃著頭，以別於平常不自覺的搖晃。綁在後腦勺下方金橘大小的揪揪，落在米白底色、亮黃小碎花裙衫上的灰影子，也跟著左右跳動。站在月台上這個又傻又老的女人，這會兒真是開心極了。

車站的喇叭又響了起來。老沐覺得，這古老的小鎮車站對待等車的人，就像慈愛的奶奶對待她的孩子們，就像她對待她的盪，凡事都要一關照、再關照的。比方說，煮好了飯，她總要一直叫：盪。盪。盪。要叫幾次來的？老沐的頭又不由自主地搖了起來。她想不起來究竟要叫多少次了。反正到最後一次的時候，她的丈夫，盪就會不耐地說：再叫，我真的要done掉，玩完了。然後，他毛髮金貴的頭終於遲遲疑疑從電腦後方探出來，移到餐桌旁邊。

接下來的一幕卻是老沐最喜歡的。一看到炸培根屑像滿天星似的，撒滿在大盤生菜沙拉上，男人就把他的頭「盪」的一下埋進食物裡頭。

剛結婚的那會兒，盪偶爾也會載老沐去聖蓋博區，月娘辦公室的所在區。讓她和那些不會說英文，因而總是生活在洛杉磯華人 「飛地」裡的華人女子聚做一處，發一下瘋。那是老沐最開心的時刻。這些有了一把年紀又跑了好些碼頭的女人，說起話來，比男人還要無羞無恥。（一）