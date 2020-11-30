接下來謠言四起，說是壞人蓄意報復社會，那威力至少要五公斤炸藥；說梓川還有很多地方有炸彈。一時間人心惶惶，我們為此放了一個星期假。不過最廣泛的傳言是，壞人並不想炸死尋常百姓。那天晚上九點的《未來水世界》本來是政府包場，臨時開電視電話會，結果政府的人一個也不在影院裡。

後來，官方報導九月影院爆炸事件死傷百餘人，但沒人相信這個似是而非的數據。這也成了一樁懸案，至今沒有抓到凶手。周純的父親從民政局領到六千多塊撫恤金，接受了兒子被炸死的事實。這個可憐的下崗職工，早年妻子跟別人跑了，如今唯一的兒子也離他而去了。有一段時間，他天天去九月影院。他坐在地上，望著已經成為廢墟的九月影院出神，好像在等待兒子出來似的。再後來他不知所終，彷彿人間蒸發。

我和許逸有時也去那兒。周純雖然不在了，可我們談論得最多的卻是他，他仍然以另一種方式和我們在一起。

許逸說：「我已經原諒他了。」想了想，他又說：「其實我從來就沒記恨過他，一切都是因為我太在乎他了，他是我們的好哥兒們。」

梓川沒有電影院 了，電影院只做為噩夢糾纏在我們心中，久久揮之不去。然而一切傷疤與創痛、舊憶與感懷，在時間的面前都顯得渺小而微不足道。十多年後，當新的電影院開業那天，我第一個跑去湊熱鬧。其實在走進乾淨整潔的放映廳之前，我就已經和許多人一樣，逐漸把往事忘得一乾二淨了。就好像那些冤魂早已得到昭雪，好像梓川從來沒有過九月影院一樣。（全文完）