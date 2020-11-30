每天聯繫業務、管理員工，跟客戶、會計師、稅務機關打交道，時不時還得臨時補缺幹體力活，她不能沒有放鬆、休養和鍛鍊的機會。雖說都是出汗，健身 和幹活哪能一樣呢！

她定期去健身館跳操。她不是懶散人，一天不舒筋活骨就難受。以前在國內上班時她幹活麻利，是工作標兵、勞動模範，在家閒躺著她可待不住。

有一天她跟女朋友去健身館跳操，結束後沖完澡出來，收拾了東西正要離開，有人叫住了她們。是幾個半大的白人男孩，看年紀大概是高中生。其中一個平頭整臉的男孩上來跟她聊了幾句，問你們從哪個國家來、來多久了，諸如此類。她不以為意，一五一十回答了。末了，男孩跟她互留了電話號碼。

過了幾天，一個晚上，有人給她發信息，問她有沒有空。她一看號碼不認識，沒想太多，就回答有空。對方馬上打電話過來，說了半天才記起是在健身房見過的男孩。男孩邀請她出去玩，她一口答應了。

他開著車來接她。她一上車，這位小哥就拿出一張百元大鈔：「今天晚上所有的開銷都由我來付。」

雖然也是晚上，但完全沒有上次那個「天堂」男人帶給她的不安全感。也許是他年齡小，也許是他乾乾淨淨的眼神，也許是他一見面就亮出百元大鈔，聲明要付帳的傻氣，她預感到這將是一個愉快的夜晚。

她跟他就算認識了。他給她看駕照 上的名字，S打頭的，她念不準、記不住。想了個諧音「小帥」，才記下來，他就是年紀又小人又帥嘛。以後他常來找她，碰到飯點她就留他吃飯，這才知道原來西方發達國家，也有吃不飽飯的孩子。（九）