偷自行車的人（一二）

夏天，最舒服的地方就是地下室，涼爽宜人，比一家人擠在一起受用得多。

但今天小濤突然說話了，他說：我們為什麼去溫哥華，那裡比這裡好嗎？我不想去。我不去，雅迪娜也不該去。

濤哥和小林在那一瞬間有些出乎意料，他們相互看了一下。他們說：溫哥華有什麼不好？你沒去過，你怎麼知道不好？他們異口同聲，瞬間站成了一條戰線。

他們從來都是這樣，本能地這樣。他們站成一條戰線，對抗父母和孩子。因為要對抗父母和孩子，他們相互對抗的越來越少。但如果不對抗父母和孩子，他們會不會有矛盾？他們沒有想過。生活已經足夠他們焦頭爛額，不可能再分心想其他的事情。

那些離異的人、那些有外遇的人，都是溫飽生淫慾，而他們沒有那份閒心。他們目前能做的就是擰成一股繩，把日子進行到底。

小濤站起來，他長得很高大，也許是鮮卑祖先的關係，也許是濤爺的紅燜羊肉做得太好吃。嚴家的兒女們都長得高大，臂力過人，不怕冷，冬天他們穿得不多，敞開著衣衫。他們有時連鞋帶也不繫，直接趿拉著鞋就走了。他們身上常帶著牛羊味道，游牧民族的味道。雅迪娜有點胖，或者是嬰兒肥，是大唐美女的標準身材，一個美人胚子。

小濤站起來，比爹地已經高出了半個頭。濤哥如今要仰視，才能看見兒子的臉。

你們從來沒有為我們著想過。小濤說，我不想去溫哥華，我也不想搬走。

濤哥於是生起氣來，濤哥一生氣臉就紅，紅得像關公。他說：我不為你們著想，你吃的是哪來的？穿的是哪兒來的？你的學費是哪來的？我的一生都奉獻給了你們，我還沒有為你們著想嗎？你這個忘恩負義的東西！他說著就抄起了一盞檯燈，一邊說，一邊比劃。（一二）