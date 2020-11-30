阿普航空／圖

阿蒙看上去很真誠，而嘉雯並沒有真的發怒，她只是有點害怕。可是這個比她高大的人看起來也一樣的害怕，這令她不知所措。

「請你原諒我好嗎？以後再來找我，我們可以就聊聊天。」阿蒙說。

「我不怪你，但我也不會再來了。你多保重吧！」嘉雯頭也不回地走出辦公室。

「真的很抱歉。」阿蒙關上門。

嘉雯沒有話要對阿蒙說了。她借了磁帶，然後歸還並感謝他。對她來說，這就是他們之間的全部。

若沒有「Me Too運動」，嘉雯不確定她是否會想起這一樁事情。她想問：這是性侵 嗎？但是她更想遺忘。嘉雯不想定義這件事情，因為她已經原諒了那個並沒有傷害到她的男人。

也許當時的他確實是一個孤獨寂寞的人；這她永遠不會知道。但當時的她是一個孤獨寂寞的人嗎？是的，不懂得和自己好好相處，不知道自己是唯一的家和伴侶的人，都是寂寞的。

看書、聽音樂，甚至上班，都是擺脫孤獨的方式。嘉雯不參加別人的聚會，但她會自己去看音樂會、畫展 。雖然她聲稱是自己選擇孤獨，但她獨處的時候並不自在。她時而有聲、時而無聲地自言自語，內容總在自我迷戀和自我厭惡之間交替。她害怕與陌生人交談，可是一旦被挑起話題，便難以迴避。

「所謂的世界就是這個樣子嗎？」嘉雯走出大樓，想像著未來的光景，越想越沮喪、越想越無奈。她看著大都會 繁忙的虛無從眼前飄過，感覺自己掉進了一個無底深淵。

同時，對生活感到不滿和厭倦的阿蒙盯著辦公室的門，仍在為自己剛剛所做的一切感到後悔。但是，他雖然後悔，卻不認為自己有錯。他雖然不認為自己有錯，卻仍然感到失落。

太陽剛剛落下，忙碌的燈光開始為這個城市做夜晚的衣裝。人們湧入街道，或是腳步沉重地走向今晚的棲身之地，或是腦子混沌地開始實行徹夜狂歡的計畫。大家都想在彼此的陪伴中，忘記煩惱和痛苦，只是往往未能如願。

遇之二

珍妮大學的時候在業餘電台主持節目，曾經開了一個談心節目，一邊聽歌，一邊讓聽眾打電話進來訴說心聲。

這個節目很火，一到這個時段，就電話響個不停。珍妮不想讓聽眾失望，經常先接起，電話讓他們在線上等著，再一一回答。不久四條線就統統接上，電話上的按鈕全亮了。有時候，珍妮聽到一半，還需要回到節目裡說話，沒法掛斷的就再放回線上。

珍妮對著麥克風講話的時候，一看到電話上那幾個發亮的按鈕，就好像見到那些迫不及待等著傾訴的聽眾面孔。

有些聽眾打電話進來，說幾句就掛了，有些聽眾卻能講一個小時。有時候，會發生一些滑稽的情況。比如珍妮忘記那條線上的是哪位聽眾，直接問：「您是哪位？」對方說：「我是失戀的那位。」珍妮鎮定地說：「抱歉，我這裡有三條線都是失戀的。」頓時對方哈哈大笑，說他心情即時好轉。

有一回，一個宿醉的老頭介紹自己說：「我是一個數學老師。我發現了關於婚姻的方程式。一加一等於一是完美婚姻。」

他還沒說完，珍妮就接上「一加一等於十是喝醉酒。」

「對！你怎麼知道？」

「我見過一個醉漢這麼說。」

大部分的聽眾都是打一次性的電話，和珍妮聊幾句就滿意了。但也有定期打電話來的聽眾，就像尋求長期心理諮詢。

曾經有一個女人打電話過來哭訴，說她發現她的丈夫和他的祕書已經戀愛很久了。他們結婚已有二十多年了，她才剛剛發現。但是，他丈夫並沒有拋妻棄子，仍然照顧著自己的家庭。

「很難受。」女人說。

「聽到了。」珍妮答。

「很痛苦。」

「我明白。」

「我該怎麼辦？」

「你想過原諒他嗎？」（三）