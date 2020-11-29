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1張圖／紐約州單日確診逾6000人 陽性率接近4%

九月影院（一四）

羊亭

空氣裡瀰漫著火藥味和燒焦味，街面上亂作一團。月光之下，我看見對面的九月影院不時迸射出火星，而且濃煙滾滾，一些人從影院出來便作鳥獸散。哭聲、喊聲、呼救聲此起彼伏，一切如同災難片的場景。

有人在尖叫：「九月影院爆炸了！」

場面一度失控。到處都是奔跑的人，到處都是哭喊聲。

「有沒有人員傷亡？」身邊的人驚惶而急切地問道。

「整個影院都被掀翻了，四處都是血，斷胳膊、斷腿，死傷無數。」

人們都在往別處跑，竭力要逃離九月影院這人間地獄。我和許逸卻不約而同地往影院裡面跑。地上全是被震碎的玻璃，黑乎乎散發陣陣腥氣的應該是血。進入放映廳，那裡的情形讓我終生難忘。塵土和血腥氣很重，我連著打了幾個噴嚏。前排烈火熊熊，放映廳通紅一片。

藉著火光，我看到近旁的地上坐著幾個人，他們個個呆若木雞。稍遠一點，一個中年男人在奮力往前爬，腰部以下空空蕩蕩，不見雙腿。還有好些肢體不全的一動不動躺在地上，不知道是死是活。場面凌亂不堪，我和許逸都看矇了。

員警很快來了，胡亂拉著我們往外跑。許逸大聲喊叫：「我的同學和朋友還在裡面，你們快救救他們。」拉我們的員警一句話也不說。到了影院門口，他用力推了我們一把，就又返回去了。

台階下面，一個領導模樣的人在焦急地發號施令：「先救沒死的！死了的先不要抬出來！」

梓川沸騰了，所有的梓川人都在悲傷地哭泣。我不知道自己是怎麼回的家，屋子裡冷冷清清，一個人也沒有。父親和母親很晚才回來，看我呆坐在那裡，他們什麼也沒說。父親拍了拍我肩膀，悄無聲息地進了裡屋。（一四）

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