妞妞穿了一條黑色牛仔短褲，十年前這條短褲可是穿在她身上的，十年後穿在八、九歲女兒的身上，竟這麼合適。她現在的腰圍是從前的兩倍了。

丈夫、孩子，這是女人獻身家庭的代價，也是報答。她比一般女人的責任要大得多，她不光是這個家的內當家，也是這個家的外掌櫃。裡裡外外都要她張羅，從前保養自己身體、修飾自己外表的心情和精力再也沒有了。

從前她的理想是實現財務自由。她覺得現在已經實現理想了，可是在別人眼裡，她非常不財務自由：日用品從來都是在打折時買了囤起來；在外面看見掉在地上的鋼鏰子，很多人一邁腳踩過去，她只要看見，絕對會撿起來，家裡有一個陶罐裝這些零零碎碎的小錢；喝完的飲料瓶要攢起來，去超市時帶去退掉，拿回押金。

幹活用的廂車買的時候就是二手車 ，幾年了，還在開著。家用電器能用就用，手機 多少年沒換過。買食物，雞腿比雞胸便宜多了，羊腿比羊肋排便宜多了，只要做得好，吃起來差不多。衣服呢，自己的衣服只要沒，破會一直穿下去。甚至，丫丫趕時髦淘汰的衣服她也穿。反正她不是在外面幹活，就是在家裡幹活，權當穿工作服。

別人愛怎麼看怎麼看、愛怎麼想怎麼想，她不管，她不想花的錢，一分也不多花。

但她是會算帳的。後院的草坪和樹是一定要包出去給專業園丁打理，她自己在家除一天草省的錢，還不如出去工作一天賺得多。她養花、種菜要花錢，這是她的樂子，過日子不能一點樂子沒有。

平時去健身 房跳操、瑜伽、桑拿要花錢，這個錢不能省，除非到吃不上飯的地步。（八）