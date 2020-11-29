偷自行車的人（一一）

他有被遺棄的感覺。他想，我不如死了，死了清淨。

離開蒙特婁那天，他們是天黑走的。本來計畫早晨走，天黑前到多倫多。但那天好像中了邪，一件事連著另一件事，先是喬伊斯迷了眼睛，後來雅迪娜來了初潮。

雅迪娜今年十歲，對小林來說，女兒的初潮來得有點早、有點不合時宜。自己是十三歲才來的，但想到如今女孩都是早熟，女兒長得比同齡人高一些、胖一些，小林就接受了這個事實。但如果讓她選擇，她會拖延幾天再走。女兒的第一次，最好保養得好一點。但濤哥說所有事情都安排好了，今天不把車子開到多倫多，明天的機票就全部作廢。

他們因此吵了起來，他們吵架時從不迴避什麼，並沒有想到女兒的羞澀和兒子的成長期，也沒想到兒子居然加入了他們的爭吵。這實在是第一次，以前他們吵架，小濤常常獨自一人到地下室去。

這個地下室是整棟樓的雜貨間，每家分得兩平尺的小隔間，用鐵絲隔開，剩下的地方堆滿了各家的雜貨。三樓住的福建人，女主人是過埠新娘，二十歲時嫁到這裡，五年生了四個小孩，肚子幾乎沒閒過。

他們不知從哪裡繼承了那麼多東西，光是童車就有十幾輛，從小搖車到學步車，還有床墊、桌椅，應有盡有。總之，地下室好像一個雜貨店。

原本有空地的時候，小濤還在這裡支了一個球網，打打旱地冰球。如今六戶人家以飛快的速度揀馬路上的東西，不僅沒有了空間，還有了再落一層的可能。

濤哥不知道小濤為什麼喜歡在這裡待著，他也沒有想過為什麼。青春期的男孩子，有時是十分內向的，他們住在自己內心之中，與父母很少交流。小濤是個內向的孩子。（一一）