我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

謝家華終身未婚住拖車 好友伊凡卡、貝佐斯哀悼

1張圖／紐約州單日確診逾6000人 陽性率接近4%

偷自行車的人（一一）

陸蔚青

他有被遺棄的感覺。他想，我不如死了，死了清淨。

離開蒙特婁那天，他們是天黑走的。本來計畫早晨走，天黑前到多倫多。但那天好像中了邪，一件事連著另一件事，先是喬伊斯迷了眼睛，後來雅迪娜來了初潮。

雅迪娜今年十歲，對小林來說，女兒的初潮來得有點早、有點不合時宜。自己是十三歲才來的，但想到如今女孩都是早熟，女兒長得比同齡人高一些、胖一些，小林就接受了這個事實。但如果讓她選擇，她會拖延幾天再走。女兒的第一次，最好保養得好一點。但濤哥說所有事情都安排好了，今天不把車子開到多倫多，明天的機票就全部作廢。

他們因此吵了起來，他們吵架時從不迴避什麼，並沒有想到女兒的羞澀和兒子的成長期，也沒想到兒子居然加入了他們的爭吵。這實在是第一次，以前他們吵架，小濤常常獨自一人到地下室去。

這個地下室是整棟樓的雜貨間，每家分得兩平尺的小隔間，用鐵絲隔開，剩下的地方堆滿了各家的雜貨。三樓住的福建人，女主人是過埠新娘，二十歲時嫁到這裡，五年生了四個小孩，肚子幾乎沒閒過。

他們不知從哪裡繼承了那麼多東西，光是童車就有十幾輛，從小搖車到學步車，還有床墊、桌椅，應有盡有。總之，地下室好像一個雜貨店。

原本有空地的時候，小濤還在這裡支了一個球網，打打旱地冰球。如今六戶人家以飛快的速度揀馬路上的東西，不僅沒有了空間，還有了再落一層的可能。

濤哥不知道小濤為什麼喜歡在這裡待著，他也沒有想過為什麼。青春期的男孩子，有時是十分內向的，他們住在自己內心之中，與父母很少交流。小濤是個內向的孩子。（一一）

上一則

弦歌不輟在戰火中國（上）

下一則

我的愛好

延伸閱讀

偷自行車的人（六）

偷自行車的人（六）
紐約首位非裔市長丁勤時逝世 享耆壽93歲

紐約首位非裔市長丁勤時逝世 享耆壽93歲
偷自行車的人（三）

偷自行車的人（三）
自行車之戀

自行車之戀

熱門新聞

黛安 ∕圖

混血兒的迷思（上）

2020-11-22 02:02
黛安∕圖

混血兒的迷思（下）

2020-11-23 02:02

上一庚子年的經歷

2020-11-26 02:00

自投羅網

2020-11-24 02:04
倩華 ∕圖

戰後嬰兒回憶錄

2020-11-21 02:02
國際知名音樂大師郎朗邀請音樂愛好者參加「郎朗第一首歌」的挑戰活動。擷自郎朗國際音樂基金會提供影片

為慈善音樂會暖身！「郎朗第一首歌」邀你來挑戰

2020-11-25 13:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Zappos華裔創辦人謝家華 火災重傷過世 享年46歲

Zappos華裔創辦人謝家華 火災重傷過世 享年46歲
「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

賓州選舉官司遭駁 川普嗆：我贏了！112萬票憑空出現

賓州選舉官司遭駁 川普嗆：我贏了！112萬票憑空出現
發文質疑鍾南山 中國女演員被禁言15天

發文質疑鍾南山 中國女演員被禁言15天
洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？

洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？