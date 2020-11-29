阿普航空／圖

「我的女兒們。」

「真漂亮。」嘉雯察覺到自己的口是心非。「她們在哪裡？」

「年紀較小的和她母親住在埃及，年紀大一點的在外州上大學。」

「哦！」

「我和妻子分開了，但是我們關係不錯。」

「那好。」嘉雯不知道還能說些什麼。她環顧四周，在阿蒙的桌子上看到幾本書，由於她對語言和音樂都同樣感興趣，所以不自覺地問：「這是阿拉伯文嗎？」

「是啊！我可以寫給你看。」阿蒙翻出紙筆。

「來，讓我用阿拉伯語拼寫你的名字，嘉──雯──」

「有趣！」嘉雯這次的評語是真心的。她對語言很著迷，暫時忘記了要趕快離開這裡的事情。「在電腦上打字，也是這樣嗎？」

「是啊！有一個程序。我可以打給你看。」嘉雯走到阿蒙的座位旁邊，看他如何讓電腦屏幕上從右至左出現一行字。那個時代的電腦顯示器很大，不容易隨便搬動，移動位子的多半是人。

「阿拉伯文是從右到左寫的，在電腦上也是一樣的。」阿蒙解釋說：「這是因為在遠古時代，人們在石頭上雕刻文字，左手拿鏨子，右手拿著錘子，從右到左移動比較容易。」

「原來如此。」嘉雯開始放鬆，認為這可能只是一次學術交流。但她走回桌子另一邊坐下，以便和阿蒙保持距離。

他們又聊了一點關於文字和歷史的演變，嘉雯還給阿蒙示範了如何寫中文。但是幾分鐘後，她又感到寂靜的空氣中響著警鐘。「你還不走？」她心裡想著，身體卻無動於衷。

「你知道嗎？你會讓你身邊的人感到平靜。」阿蒙說。

「哦！是嗎？」嘉雯覺得這是略帶別意的誇獎，覺得很不自在，彆扭地說：「那好啊！」

「過來。」阿蒙伸出手。嘉雯不知為何，接過阿蒙的手，隨著那隻手移動，不久就發現自己坐在他腿上。她不知道自己為什麼不拒絕，雖然她懷疑、這一舉動會使她陷入困境。她不知為何感覺阿蒙不會傷害她，即使他做什麼，也不會是傷害。也許她潛意識渴望與另一個人親近，雖然她也不明白何為親近。

「你真是個好女孩。」阿蒙輕聲說，然後親吻了嘉雯的臉頰。嘉雯覺得不對勁，但沒有立即行動。阿蒙沒有遭到抗拒，繼續將嘴移到她的耳朵。這時嘉雯彷彿讀出了劇本，感到危險的逼近，趕緊站起來。

「不，我走了。」

「請你，請你和我回家吧！」阿蒙拉住嘉雯的手。

「喂！你這是幹什麼？」嘉雯感到震驚。她有那麼一會兒，確實相信這可以是一次簡單的會面和交流。她沒想到後來的情節發展，否則也不會來了，連那天在地鐵站 ，都不會接受那個磁帶。她不明白男人的衝動，她從來沒有和男人親近過，甚至連普通的男性朋友，她都沒有站到離他們兩尺以內的距離。

嘉雯的腦海中突然閃過「強姦」一詞，但與此同時，她卻相信阿蒙不會逼她做任何事。

儘管並非每個男人對於女人來說都是掠奪者，但幾乎每個男人都有這樣的潛力。女人總是處於不利的地位，與男人在一起時，必須保持警惕。這樣的情況出現的頻繁度高到令人麻木，成長在其中，很容易把男人的各種行為視為當然。

「對不起，這不是正常的我。我在服藥，我知道我不應該讓自己情緒激動。」他從抽屜裡取出一瓶他正在服用的藥，給嘉雯看。「這是治療心臟的，我心臟不好。任何強烈的情緒起伏，對我來說都很不好，但我無能為力。」

「好好好，離我遠點。我要走了。」嘉雯一手擋住阿蒙，一手抓起她的包，開始走向門口，心想這是什麼道理，難道他的情緒還是我挑起的？

「對不起，我失控了。」阿蒙的眼睛是紅的，他快要哭了。「我只是一個非常寂寞的人，我向你道歉。」（二）