他倆有說有笑，簡直親密無間。他們沒看到我和許逸，先我們一步進去了。

許逸一下興致全無：「不想碰到他的時候，怎麼哪兒都能碰到，真是搞心情。」

我說：「怎麼辦？電影就要開始了。」

「我可不想跟他們兩個在同一個電影院 ，看同一場電影。」

「票是你好不容易才買來的。」

他有些猶豫了。我心裡很著急，想再勸勸他，但又不好把話說得太明朗。

這時一對情侶模樣的小年輕走過來。看了我們半天，男的才說：「電影馬上就要放映了，你們不進去嗎？」

許逸往牆邊讓了一下：「你們先進吧！」

「沒有票，電影院也不讓進啊！」

女孩推了推男孩。男孩說：「我看你倆站半天了，能不能把票讓給我們？我可以出雙倍的錢。」

許逸不說話，一副很為難的樣子。我心想這是個不錯的買賣，簡直是天上掉餡餅，電影什麼時候看不是看，過了這個村，可就沒這個店了。

我說：「要不我們明天再看？」

許逸好像才反應過來，立刻樂呵呵地跟他們一手交錢、一手交票。

我們下了台階。許逸不時回過頭去，好像害怕他們突然反悔似的。不過影院的入口已經沒人，錢算是穩穩妥妥地賺到了。許逸很高興，帶我去買了兩大桶爆米花。我想說不看電影，吃爆米花幹麼，但看他正在興頭上，我往嘴裡塞滿了爆米花。

看不成電影，我們準備去雷射廳瞧瞧。

就在我們進入巷子沒多久，身後傳來一聲驚天動地的轟鳴，地面猛烈地一陣顫抖。緊跟著耳朵嗡嗡作響，什麼也聽不見了。我以為是房子塌了，本能地俯下身子，整個人好像也失去了知覺。我和許逸相互攙扶著來到巷口，新西街一片漆黑，只遠處有星星點點的燈光。（一三）