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中原女人（七）

張幸

教授沒說話。幾天後，教授提出跟她分手，理由是：我不想以後都為別人活著。

為別人活著？她想了幾天才明白，教授以為她以後要靠他來買大房子、靠他來養她的女兒。

其後，又認識一位看起來體面的網友，邀請她吃了一頓中規中矩的西餐。吃完飯，兩個人到附近小公園散步。男人問她，想不想去參觀一下他的住房：「我住的地方跟這裡不一樣，環境很好。」

「好啊！」她一口答應。

男人微笑，領著她一直往停車場去。

「你能不能開車帶路，我想開我的車去。」她說。

男人怔了一下，沒想到她這個英文結結巴巴的新移民會開車，還有自己的車。

她開車跟著他的車走了快一個小時，才停在荒郊野外一棟小樓前。她的感覺已經很不好了。

房子很漂亮，內部布置裝飾也溫馨雅致，每個房間參觀下來，她心裡驚嘆天堂也不過如此。

太陽下山了，天快黑了，漂亮房子給她的震撼也消失了，那種不安全感又上來了。她要走。

男人神情曖昧地說：「今晚，你就住在這裡吧！」

看她臉色變了，男人心虛地補充：「我這裡有客房，你就睡客房。」

孤男寡女留她住宿，是啥意思還不明白嗎？她一言不發，站起來，邊掏車鑰匙便疾步出門。生怕晚一步，他會對她用蠻力。

「天堂」裡住的什麼人還真不好說。她想。

從那以後，她對交友網站上認識的人不再熱心了。

平安無事上了一年學，沒身分也不影響她什麼，她想結婚的心也淡了。

4

周末，她送妞妞去上音樂課，她自己在這期間，則去健身館消磨幾個小時。（七）

健身 移民

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