偷自行車的人（一○）

濤哥心裡著急，他還沒有跟父親說這件事。

本來說好大家在溫哥華會齊。父親去了妹妹那裡，他們帶著兩個小兒女先到溫哥華。兒子在蒙特婁收尾，然後飛到溫哥華與他們會合。

他到機場 接兒子，但沒接到。小濤就此消失了。

或者在平常的歲月中，他忽略過這個孩子，他想。當他為衣食奔波的時候，當他們有了雅迪娜和喬伊斯，當他們談笑說雅迪娜比小濤聰明多了，喬伊斯更聰明、更可愛的時候，小濤就坐在那裡一動不動。沒有人注意他的感受，他好像也沒有什麼不適。他從來沒說過什麼不滿的話。他的性格與父親完全不同，濤哥常常很衝動。

幫個忙又怎麼了？濤哥喜歡這樣說。但能幫忙的人越來越少，這是個冷漠的世界，他說。甚至包括父母，他能感受到父親的不滿，當他不滿的時候，就會抱怨濤哥花了他的養老錢。

有一次他竟然和母親抱頭痛哭，一邊說：你怎麼辦？你千萬別有病，你有了病，我沒有錢給你治病。

不是還沒有病嗎？濤哥不滿地想。有病的時候，我已經發財了。

他不知道是不是父親的冷漠傳給了他，讓他對小濤也有這樣的冷漠，一樣的冷漠，一樣的不滿、一樣的恨鐵不成鋼。他說：你都不如傻透了，我還可以把你送給政府。

讓他出乎意料的是父親，如今對小濤很好，好像被時間洗了腸子一樣。

每個孩子不一樣，你不用逼他。濤爺說。

他記得那一夜他們吵到夜半，好在是冬天，關門閉戶，沒有人聽見他們的叫喊，後來他到車裡坐了一夜。半夜裡他突然醒來，頭腦也清醒了，很驚訝地發現月亮很圓，星星若隱若現。街道上很安靜，沒有車也沒有人。

他凍得瑟瑟發抖，他想如果我現在死了，也沒有人知道。他望一望黑洞洞的窗口，沒有人等他回家，父母、妻子都關燈睡了。（一○）