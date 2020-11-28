阿普航空／圖

遇之一

嘉雯在地鐵月台遇見了阿蒙。

那天，地鐵月台上有一個人在彈奏手風琴。

嘉雯剛剛從大學畢業，成為社會的「新鮮人」，對一切充滿好奇，沒有戒心、沒有防備。她在曼哈頓一家公司做簡單的文書工作，乏味但不累人。她喜歡這樣的工作，下了班就可以把公司的一切拋到九霄雲外。

「你喜歡這音樂嗎？」一個男人走過來，面帶微笑地問嘉雯。他很高大，皮膚黝黑，一頭黑色短鬈髮，穿著西服，提著一個很傳統的公事包。

「是啊！很好聽。你知道這是什麼音樂嗎？」嘉雯願意與任何喜歡音樂的人交談。

「知道啊！那是阿拉伯音樂。」

「你怎麼知道？」

「我家裡有很多這樣的音樂，我經常聽。」他打開公事包，取出一個磁帶。「我可以把這個借給你，你帶回家聽。」

「那我怎麼還給你？」

「你可以給我打電話，然後拿到我的辦公室。」他給了嘉雯一張名片。「我叫阿蒙，在這裡工作。」嘉雯一看，是某個雜誌社的經理。

「好的。」嘉雯毫不猶豫地拿了磁帶。她想，可以將來再決定要不要還他。如果不想再見他，大不了不聯絡就好了。

由於他們乘坐的火車是往兩個方向行駛，他們就此道別。

嘉雯回家後聽了聽磁帶，發現是她很不熟悉的一種音樂，並不喜歡。它與那個地鐵月台上的手風琴師演奏的音樂雖然有點相似，但還是很不同。旋律和節奏倒是很活潑，聽起來適合跳舞。

嘉雯聽不同的民間音樂時，總會想到，什麼樣的地方、什麼樣的生活、什麼樣的人會創造出這樣的聲音。她覺得音樂像遙遠的地方帶來的信息，沒有翅膀卻能飛翔。

嘉雯突然對接受了阿蒙的磁帶，感到有些不安。借的東西應該還，但是她並不太想再見阿蒙。阿蒙是個完完全全的陌生人，她不知道這個磁帶對阿蒙的重要性。它可能對阿蒙一點都不重要，丟失了也無所謂。但它也可能是阿蒙生活的一部分，阿蒙真心想和她分享自己喜歡的東西。

嘉雯覺得與其在內心不斷跟自己糾纏，不如把磁帶送回去。她打電話約了阿蒙，同意在他的辦公室會面。下班後，她找到了阿蒙工作的大樓，覺得一切正常，並無可疑之處。按照阿蒙的指示，她上了電梯，找到了他的辦公室。至少現在她不那麼害怕辦公室了，因為她現在也在一個辦公室上班。

阿蒙一打開門就露出一個大微笑，比幾天前在地鐵站 的笑還大。嘉雯再次感到阿蒙的身材高大和她自己的嬌小玲瓏，另外還注意到他的啤酒肚。嘉雯突然莫名地感覺到阿蒙有些脆弱，儘管從外表上看，嘉雯顯然脆弱許多。隨便問一個人，都會說這個男人一揮拳，這個女人必死無疑。

也許阿蒙柔和的舉止和似是而非的軟弱使嘉雯感到安全，感到自己至少尚未受到他的威脅。她不喜歡和一個男人單獨在一起，總覺得這是一個危險的狀態。她必須說服自己，在緊急狀況下，她絕對能夠順利逃脫，這樣她才會留下。

「請坐。」阿蒙說。

「這是你的磁帶，非常感謝。」嘉雯坐下後，迅速拿出磁帶放在桌上。

「你覺得這音樂如何？」

「有趣，但不是我每天會想聽的音樂。」

「當然啦！你聽你們自己的音樂是吧？ 是中國 音樂嗎？」

「也不是。我聽很多種音樂的，古典音樂、民族音樂、百老匯 歌舞劇、流行歌曲。有些是喜歡，有些只是好奇。」嘉雯開始考慮離開這個地方，但是，她從小到大都沒有學會說「我必須離開」，就好像這樣會傷害別人似的。

為了掩飾自己的困窘，她不但沒有提到離開，反而將目光投向了阿蒙桌上的照片，問他照片裡的兩個女孩是誰。（一）