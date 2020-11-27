訪問學者是研究考古的，給她看過幾個甲骨文 的照片。

「甲骨文是死文字，沒人再用了。」戴著眼鏡、文文靜靜的女學者說，「英文是活的，你現在身處英語的語境，為什麼不在使用中學習呢？」

「我哪兒有什麼語境啊！」她癟癟嘴，「上超市拿了東西付錢走人，沒人跟我說話。平時周圍全是中國 人，英文都不好，跟誰使用去？」

女學者說：「這有什麼難的，我幫你申請一個交友網站的帳戶，在網上結交一些說英文的朋友。」

這倒提醒了她。她認識的好幾個華人 是在交友網站，找到了另一半。她才三十多歲，不可能下半輩子都獨身。交友網站既能提高英文，又能擴大社交圈，一舉兩得，要是能找到男朋友結婚，那可是錦上添花的事。

她開始在網上交友，談得來的就跟人家見面。她有個優點，就是不怕醜，不怕露醜，敢張口說。老實說，外國人倒沒人嫌她英文差，每次聽不懂，很客氣地說「對不起」，請她再重複一遍。說她英文不好的反倒是中國人。

她最體面的網友是一位來自東歐的教授，教什麼的她記不得了，只記得他在哪家大學工作。兩個人相處得還不錯，她隨和，只要沒有原則問題，跟誰都合得來。交往了幾個月，她以為就是他了，老老實實告訴他，自己沒有合法身分。

教授說想要身分並不難，他有身分。一旦他們結婚，可以很快獲得身分。但是，他問她：「等你有了合法身分，你想幹些什麼？」

她說：「我要買三棟房子，一棟給我的女兒、一棟我們自己住、一棟給我們的孩子。」（六）