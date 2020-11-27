如果在多年前她還是語文老師，是不會這樣的。那時她是一個注意儀表的人，但現在顧不上這許多。天太熱，她要熱死了。

來來往往去莫妮卡菜園的人們見到了，也沒有人說什麼。來種菜的中國 人多，每家租一小塊地。中國人喜歡種韭菜和豆角，菜園中有韭菜根是一件大事，老太太從左鄰右舍，這個要幾個根、那個要幾個根，現在終於有了三條壟。

我要去多倫多了，她想，這三條壟的韭菜，我要帶著。這樣想時，她感到某種酸楚，金窩銀窩不如草窩，如今草窩也沒有了。中國的沒有了，這裡的也沒有了。

到多倫多只是暫時借住。兒子說。他的目的地是溫哥華，那裡靠海，有許多海鮮。那裡在西部，回國方便，十個小時就可以直航到北京 。

但是會不會回國呢？她不知道。如今在那塊大地上，她一無所有。

5

濤哥手裡拿一張兒子的照片，他無論走到哪裡，隨身都帶著這張照片。

濤哥打算從熟人開始尋找，雖然不情願，他還是來到劉翔的小店。郁歡看到濤哥很驚訝，她說：你原來有頭髮呀！濤哥就不好意思地笑。

他現在有一頭長髮，還是一個羊毛捲。郁歡說：你應該一直留頭髮，看著年輕好幾歲。然後才問他怎麼回來了，濤哥就說找兒子的事情。郁歡說還真不知道，一直也沒看見他。她建議濤哥去警察 局問問。

他曾經去過警察局，警察說小濤十八歲了，是一個成年人。而且與別人有聯繫，說明他不是失蹤，只是不想與你有聯繫。公民有權利安排自己的生活。那個灰眼睛的警察說。他這樣說時候聳一聳肩，愛莫能助的樣子。

兒子不能算失蹤，因為數日之前他曾出現在臉書上，但後來就一直沒有動靜。（九）