甘和栗路／圖

莕澤上國中後，每當想到爸爸，常會不自覺走到麥當勞 ，總是聽到兒童遊樂區傳來孩子們的呼喊：「爸爸，我要吃冰淇淋！」「爸爸我要薯條！」莕澤每每只是笑著，嘲諷一樣托腮望向孩童們。要吃薯條就自己買，爸爸也可以自己找，莕澤暗暗想著。

「這次B給了我這個。」彤彤手上垂墜Swarovski的細鍊，鍍上玫瑰金的環圈成封閉區域，面積可以用今天男人掏出的鈔票計算。女孩在他們心中的面積，在家庭之外創造的面積。真相揭發前誰都不會支離破碎，家只是擴大變形了。她們負責保護祕密和慾望，像撐傘的人。

「不過妳都不從男人那邊拿點什麼嗎？」

「會啊！那塊地毯是C給的，小風扇就是A送的，他們都很努力在布置這個家。」

「不是這個意思啦，多少要點錢才不虧啊！」

蚊香燃到盡頭，女孩的肌膚上有水痕，縈繞的虔誠香氣鋪灑在整棟鐵皮屋內，床墊在角落，赤裸沒有床罩就像她們一樣被剝離，回到本性之中。

國中以前，父親的角色看不清楚，亦不明白立場，她對他的了解局限於資訊掌控，爸爸顧名思義是會帶她出去玩、給她錢的人。媽媽對莕澤藏起一些，爸爸對媽媽藏起一些，就像獵人，她被一口一口吃進設計好的劇本中。血緣沖上那片北部的海灘，她記得海螺儲存著大海，鐵皮屋也存著爸爸的愛，擱淺並尖銳。

到了莕澤要升國二前，因為男人隱瞞再娶、再生的事情敗露，在那次她們一如既往的北上，莕澤被迫成了鐘擺，她想撕裂自己，一邊給爸爸、一邊給媽媽。

一對雙胞胎，已經到了不用推車的年紀。

「雜種取名叫什麼？」

「莕桂和莕桔。」莕澤抓了一把薯條塞進嘴裡，番茄醬包在角落冷著，她討厭用更濃的味道掩蓋原始。「後來我媽就不和他往來了，我也不行。不過還是在LINE 上聯絡。」自己買的薯條遠比期待了一夜的落空好吃，她悻然。

名字是父母給的第一個禮物。莕菜，一種沼澤旁邊的野菜，不管當初是不是這樣，莕澤就是要理解成爸爸對她有著優良獵物的期許：「參差荇菜，左右采之。」左右踩之，任人踐踏。

「到我十八歲的時候，就沒有再聯絡了，不過那次很蠢。」信誓旦旦了十八年的爸爸愛你，莕澤仍然不解作戲的意義。如果是為了孩子的心理健全設想，那他真是徹徹底底地失敗了。「他自信又驕傲地說：『莕澤已經滿十八歲，我們已經沒關係了。』但他忘記簽約贍養費要給到我二十歲，所以他下個月又補繳了。」

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在獵場開業半年以後，刺線網被更厚重的鐵皮圍繞，已經不能再進去鐵皮屋了。據說前主人的兒子要開始建設這塊地，莕澤想起男人給她的禮物，一張地毯和小巧的隨身風扇。蚊香還沒燒完，灰燼越積越厚，多到她可以踩著那種沉悶，望向另一棟鐵皮屋。那時的龍眼樹開滿千花，前仆後繼的細碎飄落在每一個步伐碾碎的花瓣上。

她看到爸爸牽著女孩跨過圍籬，那時鐵皮屋還沒有蚊香。他褪下女孩的衣服，她只能依靠龍眼花遮掩，零碎的花和小巧的乳頭一起融化。莕澤看到女孩在陌生之中掙扎，她的急促和緊張、她的叛逆，一切都像沼澤旁邊的野草。莕澤常常溺死在裡面，因為忘記呼吸。

莕澤後悔當時拒絕了他，她把時間暫停在全裸的一刻，密封後推拉啟動，持續環繞在蚊香的漩渦之中，四個男人成為了她的爸爸。已婚，但因她的破碎而有理，因她需要救贖而無罪。

「獵場關閉，以後要去汽旅了，對吧？」彤彤探頭想再看一眼鐵皮屋，踮起腳尖勾著眼，卻仍遠低於氣味新鮮的圍欄。

「……我還沒游到燈塔前就要死了。」莕澤把鐵皮屋收回密封袋。她與男人們、她與爸爸，他們做一樣的事情，沒有未知就沒有危險。這讓莕澤很容易分類在寬容與愛之中。

熱潮隨著月分一步步退卻了，莕澤放棄尋回地毯和小電扇，也放棄相框中帶來海潮的男人。和彤彤原地解散後，彼此不過問，莕澤猜她已經得到很多長夾和手鍊。

銀色的光偶爾游過那條空曠的大馬路，從高高聳起的鐵皮圍牆到對街，距離需要莕澤走上一輩子。這次她打算以足夠衛生的身分穿越馬路和海洋，走向另一個獵場，一個不知誰是獵人、誰是獵物的獵場。（下）