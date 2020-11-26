在出口那兒，我們碰到了周純和邱黎明。我想跟周純打個招呼，可他卻裝作沒看見我們。

「真他媽得瑟，我看他能神氣到什麼時候。」許逸憤憤地說。

「算了，人各有志，我們走我們的吧！」我嘴上這麼說，可看到周純和邱黎明下了台階，朝新城區方向走去，心裡仍落寞萬分。

沒幾天我們的錢花光了，該玩的都玩了一遍，暑假突然變得沒多大意義。我和許逸成天無所事事，在街上閒逛累了，便回家倒頭就睡。大家都住在老西街，我們卻難得在街面上碰見周純。不知道他是不是每天都在新城區，每天都和邱黎明在一起。

新學期開始了。我們老西街片區的大多數進了梓川一中，有點門路或學習成績出類拔萃的去了實驗中學。想都不用想，邱黎明上的實驗中學。周純家沒什麼背景，成績也一塌糊塗，只有上梓川一中的份。我和許逸在一班，周純在四班。

我們很少在學校裡碰面，上學和放學的路上也只是偶爾遇到。他好像刻意躲著我們，我和許逸都覺得無所謂。聽在四班以前的同學說，周純現在可用功了，上廁所都在看課本。體育課大家都上操場瘋玩兒去了，就他一個人在教室學習。

許逸鄙夷地說：「難道他還指望自己能一飛沖天？他的上升空間是不小。」

以前的同學說：「你沒聽說嗎，學期結束後，成績好的可以考實驗中學？」

「他有那能力嗎？」

「說不準，看上去他進步不小呢！」

許逸意味深長地看了看我，沒再說什麼。

九月的夜晚已經漸漸轉涼，但我們晚飯後出去走走的習慣沒變。只要不下雨，我們仍然樂意去九月影院那兒。（一一）