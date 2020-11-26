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偷自行車的人（八）

陸蔚青

對於離開的理由，她心存懷疑，她不知道濤哥描畫的藍圖是否能夠實現。自從移民到這裡，她感到命運顛簸得越來越厲害。她努力與兒媳相處好，她認為這是一個家庭必須有的和諧。同兒子在一起，總是有所依靠。

不大的一間屋子住滿了人，夏天通風不好，她就在超市裡待著。藥房邊上有一排椅子，她就坐在那裡，有時候坐得久了，感覺有些癡呆。她有時有些恍惚，越來越感到恍惚，她會想起自己的童年，想到老房子，後院裡有一棵櫻桃樹，很多年都不結果子。想起母親，瞇著眼睛看櫻桃樹、喝大葉茶。那時她不明白母親的心事，現在她明白了。

時間呀！濤奶想。張開自己的手掌，一縷光線晃動著，在指縫中漏下去。濤奶喜歡看它們來了又走，她想時間是一個多年輕的小孩，永遠不老，而人什麼也做不了。時間將小孩養大、將自己養老，將母親渡到另一個世界。時間是大力水手。

有一次她看見一個金髮碧眼的姑娘看她，她有點害怕，以為人家不讓她坐在這裡，就下意識地欠起身子。她太胖，行動有些遲緩，她也害怕別人說話，那些洋文她不懂。有時候她感到自己越活越小了，不是身體的號碼，而是她游走在世界中的號碼，原來人們都能看見她。現在人們很少能看見她，她走過去、走過來，好像是對別人無關緊要的。

人老了就這樣吧！她想。

這樣想時，她對自己的要求就放鬆了。比如她不再打扮自己，不在乎衣著，也不在乎行動。天太熱，她就躺在公園的長椅上。那裡常有人坐著，但她四腳朝天四仰八叉地躺著，十分不好看，她也不管那麼多。（八）

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