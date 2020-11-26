甘和栗路／圖

「妳是父控吧！」A撩起莕澤的裙襬，她可以很明確地指出這是探索，並且毫無愧疚。交易合於情理，各取所需。

「不是，我恨不得殺掉他。」

「哈哈，是嗎？我也可以給妳很多公仔……」

「叔叔，你會再來找小莕嗎？一直、一直。」莕澤語氣溫溫。而發涼的觸感從制服襯衫底下輕輕慢慢傳來，沿著脊椎、側腹，沿著莕澤的肌理滑動揉撫。莕澤不得不再次遺忘慾望如何滾燙肌膚表層。

「會啊！小莕這麼可愛。下次可以找小彤一起？」

小彤今天有單子，但我可以試試看，安排兩個人。只是叔叔，這樣價碼比較高，畢竟你也知道……

「好了小莕，這不是重點。」

「對不起。」叔叔只能是我的，好嗎？

莕澤望著三角狀的屋頂，青綠色。她想把那邊漆成天藍，再加幾朵肥脹整齊的雲，像爸爸家的壁紙。這附近的甘蔗田比花海還浩瀚，外邊的馬路很寬，卻沒有太多車流入，像她對人生接受程度一樣，鐵皮很薄，擋不住任何想進來的獵人。莕澤仰躺在小筏上，聽著窗外偶爾的引擎聲，漂流到每一場油膩的盛宴。盛宴裡有一種巧克力挖空了填入酒料做成的甜點，酒海之上，有一株茂盛的龍眼樹。她在鐵皮屋裡面，叔叔在她裡面，她在爸爸裡面。

龍眼樹的花期到了尾聲，夏季的毛邊逐日渲染街道，每一棟平房都在氣流內歪曲。鐵皮屋沒有供電，角落插著一根枯瘦的竹竿，蚊香沒有燃火的那端塞入竿尾，在角落幽幽轉著煙。夜晚她們會點起露營燈掛在牆上，用黃色的玻璃紙包覆外殼，好讓曖昧的味道濃過水晶肥皂，滴下的汗珠沒有順利蒸發。莕澤寧可是一條魚，才能順理成章地被厚重的濕氣壓著，A將她翻面，像一塊焦熟的魚排，穿刺壓實，吞入肚腹。她還沒找到昇華的手段。

「小莕啊，下次去旅館 吧？叔叔出錢……」A承受不了夏天迷幻暈眩的熱氣，它把太多影像帶離地表，人就無法抓住每一刻的細節。他說自己是藝術家，這種靈魂的交易是行為藝術。小莕聽著這些初見艱深，但實質深究後完全沒有意義的話題。

「有龍眼樹擋著，沒有那麼熱啦！不然全部脫掉就不會了。」莕澤笑A老了，能耐越來越低。她搭上男人的脖頸，很滑。A抱起莕澤後應答，我都能當妳爸爸了。

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莕澤升上國小三年級後，變得很會考 試。只要拿到第一名，爸爸就會帶她去吃大餐。這讓莕澤變得很有動力，她早慧而明白，交易自始至終是社會核心。看到同學每個都有爸爸，她就覺得自己不能輸。她想要爸爸來台中，住進來她和媽媽的家，沒有理由。

每次同學問起她的爸爸，問她為什麼爸爸沒有來班親會，莕澤就會搬出從小背到大的說詞：爸爸很忙，爸爸在台北工作。彷彿我爸爸比你們的爸爸偉大。

有次爸爸來台中，莕澤拉著他教她數學。國小四年級一頁六格的計算本，莕澤很認真地寫，爸爸在想別的事情，到陽台抽菸。爸爸很愛抽菸，他說為了莕澤的出生曾經戒菸，後來莕澤長大了，爸爸說工作很累，用來紓壓或還有其他原因，他又開始抽菸。

每次出遊，他會在停車後靠著車門抽菸，然後看莕澤拉著媽媽到處轉，菸屁股一個個落在腳邊。莕澤抗議這樣很髒、很臭。

爸爸比以前慈祥，也柔軟許多，只說：「沒辦法啊，爸爸要工作養妳和媽媽。」

莕澤回想，爸爸或許不是喜歡抽菸，而是熱愛生活，才會把時間表填得如此不著痕跡。

晚上，她央求爸爸留下來睡。敵不過莕澤苦苦哀求，爸爸放下鑰匙，展現出誠意。睡前要吃點消夜，爸爸問了莕澤意見。

「麥當勞 ！」莕澤說，出門右轉可以走出這條大馬路，再右轉走過薑母鴨，就是麥當勞了。

莕澤點好了餐，她要吃大薯。爸爸拿起車鑰匙，莕澤強調很近，用走的就好。

「小孩子要早點睡覺，才會健康、才會長高。」爸爸看起來有點不耐煩。

獸有敏銳的直覺，爸爸去打獵了。莕澤知道她不可能等到，不管是薯條還是爸爸。隔天醒來，大家對這件事都心照不宣。她把疑問留在密封袋內，藏在厚厚的生活間隙。那些夾著海岸、細沙和思父情節的密封袋偶爾各自擦出粉末，用寬容心忘記它們，在袋子之外是清爽的空氣。（中）