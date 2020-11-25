我們的內心狂喜、亢奮，躁動得很不安分。沒有暑假作業，我們得找點兒有趣的事做，才不枉費上了六年學才迎來的這個難得的暑假。

我和許逸約上其他兩個同伴，去河裡游了幾次泳；在河邊的石頭下捉螃蟹，用柳條把十來隻螃蟹穿起來烤著吃，不加任何佐料也有滋有味。我們還常常垂釣，鯽魚和鯉魚居多，運氣好的時候，也能釣到鱸魚。

最有意思的是，一個午後我們捉到了一條烏梢蛇。那天陽光並不強烈，但天氣非常悶熱。我們本想去溝裡抓龍蝦，剛到溝邊，就聽到一陣嘶嘶聲響。我和許逸還沒反應過來，其他同伴就已經跑遠，邊跑邊喊有蛇。

我不怕蛇，許逸捉過的蛇比黃鱔還多。但那條蛇受了驚嚇，想要逃之夭夭，我們趕緊去追。河邊野草瘋長，要是牠躲到更深的草叢裡，我們可是一點辦法也沒有。

許逸一個箭步跑到前面，使勁拍手，啪啪的掌聲將牠又驅趕到溝邊。我撿來一截木棒按住了蛇身，許逸直接徒手上前，沒費多大勁就逮住了牠。一米來長的烏梢蛇，看上去足足有兩斤。半小時不到，在新西街的一個飯店裡，我們就賣了二十塊的好價錢。

我們樂不可支地平分了錢，喝可口可樂 、吃雙份冰淇淋，平日望而卻步的烤羊肉串兒要一大把。有錢的感覺真好！要是周純知道了，也一定會羨慕我們吧！

晚上大人們乘涼，我和許逸去了九月影院。我們連著看了兩場電影。第一場《夜半歌聲》簡直是恐怖片，我看得心驚膽戰，第二場《百變星君》就輕鬆活潑多了。我們從電影院 出來已經很晚了。（一○）