回報是喜人的，她家一年四季都不缺蔬菜吃。土地比人厚道，一分耕耘，一分收穫，不讓你累心。

也不全為了有菜吃，菜園子是她的私人領地。她有時候跟小帥、孩子生氣，拾掇拾掇菜園子，氣就平了。

下班回家剛進門，對面中國 鄰居過來。她經常跟鄰居分享菜園裡的新鮮蔬菜，鄰居投桃報李，會帶自家餐館的成品菜給她。吃現成飯就是舒服，不用洗碗、收拾廚房，晚上空餘時間多出一大塊。

她走內部樓梯去樓下的中國房客家。房客是一對母女，說新買了漢服，叫她去瞧瞧。她在國內的家離東漢都城遺址不遠，她好奇漢服穿在身上到底什麼樣。

母女兩人把衣服拿出來，紅黃藍綠不少件，各自換上，讓她也來試一試。她拿了一件斜襟短褂套在T恤外，有款有型還顯瘦，全號碼，一件衣服胖人穿、瘦人穿都行。這些年她淨穿結實耐髒的衣服，也該單為好看買件衣服了，當即拿錢跟房客女兒說：幫我在網上買幾件唄。

小帥見她許久不回，找了下來，看見她穿了漢服，不覺有異，憨憨地笑笑。

要說幸福，就是這樣的吧、有工作幹、有錢掙、有飯吃、有衣穿，一家人在一起，有說有笑。

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忙忙碌碌打工兩年，光顧著掙錢，基本沒時間花錢，她有了一些積蓄。兩年來她一直想去念書，學習英文，兩年的打工經歷讓她深切感受到不懂英文的劣勢。不懂英文，等於既聾又瞎又啞，只能讓別人把你當傻瓜；不懂英文，只能做最底層、最簡單的工作；不懂英文，只能忍氣吞聲，讓華人 老闆壓榨你。（四）