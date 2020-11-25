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川普特赦火雞曾調侃「拒承認敗選」一語成讖

偷自行車的人（七）

陸蔚青

小時候，濤哥在父親的嚴厲教育下，曾經背過很多詩，渭城朝雨浥輕塵，客舍青青柳色新。窗含西嶺千秋雪，門泊東吳萬里船。那時候他眼看著余曉東他們在外面玩耍，自己卻只能關在家中，背這些毫無意義的古詩。一直到考大學，他全靠偏文科，把下滑的分數拉上來，這時他開始感謝父親的用心。

他本來以為自己可以做一個好父親，但是時代發生了變化。他到了蒙城，這使他與小濤之間的代際矛盾，再次升級，變成了代際加文化的矛盾。濤哥的宗旨是老婆、孩子都是自己的，自己打得罵得，別人卻不能。就像小濤在學校，藍眼睛丹尼爾說他接受能力有問題，他就去罵丹尼爾。老師說小濤吃飯聲音太大，他就說老師是豬。在他看來，這些藍眼睛的法裔對中國移民充滿歧視

他曾經與樓上二號劉翔的兒子交流過，小武長著一雙細長的眼睛，是個疑似天才。他聽了濤哥的話，沉吟了一下，用完全不是十七歲的老成語氣說：如果說歧視，這世界存在多種形式。即使在本民族中，也存在許多歧視，比如性別歧視、城鄉歧視、年齡歧視、貧富歧視。解決所有歧視的方法，社會能給予的並不多，更多的是個人的內心，要做一個心智成熟的人，正確看待世界存在的不公平。因為只有在烏托邦裡，才有絕對公平。然後，那小孩用肯定的語氣說，他從未感到過歧視。

那小孩的話讓濤哥目瞪口呆，小武只比小濤大兩歲，小濤從未用這種方式解釋問題，這讓濤哥第一次產生了懷疑，有點相信藍眼睛丹尼爾對小濤的判斷是正確的。

濤奶站在莫妮卡菜園中，四處張望，她就要離開這個地方了。（七）

歧視 中國 教育

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