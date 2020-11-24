愛情水分子（全文完）

「以後多回家，媽給你做。」母親輕聲說。她未置可否，只是心裡越發震驚於母親的突然改變。

偶爾回家一趟，母親會使出渾身解數，為她做可口的糖醋排骨、清蒸鱸魚，顛三倒四地重複著她小時候的趣事。「你兩、三歲那會兒最可愛了。整天纏著要我抱你，和小妹爭寵。」這是母親最近常說的一句話。

要不就長嘆一口氣說：「沒想到你妹妹走得那麼遠，還離婚獨自撫養兩個孩子，想靠也靠不上。媽媽最後還是得了你的濟（幫助的意思）。」

風燭殘年的母親已然沒有了盛年時的戰鬥力和攻擊性，變得行動遲緩、言辭溫和。甚至可以說，母親在小心翼翼地討她的歡心。一天晚上，母親央求她在家裡住一晚，她並沒有如往常一樣斷然拒絕。吃過晚飯後，母親留在客廳看電視，她則躲進自己房間。

還是從前的那張木板床，還是從前的粉底小黃花棉布床單，床頭的那盞紫色小檯燈旁，她靠在蕎麥皮枕芯的枕頭上，在手機 上看電影 。大約十點鐘，聽見母親關了電視，去盥洗間洗漱，然後熄燈，走進臥室，關門。一片沉寂。

父親走後，家裡只留下母親一人。看得出來，母親是孤獨的。與高翔離婚後，妹妹也成了一個人，想必也正經歷著孤獨。而她呢？一直都是一個人，早已習慣了孤獨。

人生在世不過是一場浮雲，到了最後，只能一個人孤獨地走。他人只能陪伴一時，終難相伴一生。誰也代替不了誰，既代替不了生，更代替不了死。所謂的「陪你一輩子」的承諾，到頭來終將成空，永遠無法兌現。

你就是我生命裡的愛情水分子，不過是少年人開的一張空頭支票 。（全文完）